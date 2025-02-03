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她連2年抽中汽車遭質疑　屏東內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

有眼尖的網友發現，今年跟去年屏東內埔鄉年貨大街的抽獎活動中，抽中首獎汽車一輛竟然都是同位林小姐。（翻攝自鍾慶鎮臉書）

圖文／鏡週刊

先前財政部「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動去年11月爆出爭議，近日屏東內埔鄉年貨大街舉辦的抽獎活動，由林小姐抽中首獎汽車一輛，不過有眼尖的網友發現，去年同樣的活動該名林小姐也抽中首獎汽車，照片曝光後引起許多人質疑作弊。對此，內埔鄉長鍾慶鎮今（3）日回應，「我有可能會笨到去用同一個人來領獎嗎？」

內埔近日舉辦「內埔年街」活動，只要花20元就能購買一張摸彩券，獎品種類眾多，其中最大獎是一台汽車，鄉長鍾慶鎮日前在活動中抽出首獎汽車一輛，由一位林小姐幸運獲得，讓不少民眾都感到羨慕。

不過臉書社團「內埔鄉」近日有網友po文，發現這位林小姐除了今年抽中大獎外，去年她也同樣抽中汽車一輛，消息曝光引起許多人留言質疑，「這比2000萬刮刮樂機率還低吧」「水很深的，簡單一點是自己人，社會就是這樣，要輪到你下輩子吧」「內埔公所要紅了，尾牙大獎大家分起來」「是大家集資做公益的概念嗎？」

對此，內埔鄉長鍾慶鎮回應表示，「如果說是作弊，那我有可能會笨到去用同一個人來領獎嗎？」「那這些鄉民的話，我相信他們都是腦殘。」幸運中獎的林小姐也回應，去年中獎人是女兒，因女兒未成年由她上台領獎，今年自己則是花了1,500元買摸彩券，結果又抽中大獎。


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