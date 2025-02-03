日本一動物園「禁男生獨自入園」　女園長：太多人搭訕

▲日本栃木縣那須「癒され亭」動物園禁止男性遊客獨自入園，理由是太多男生入場是為了搭訕女園長或女遊客。（圖／翻攝自X@misamama1010）

圖文／鏡週刊

日本栃木縣那須町「癒され亭」動物園的女園長，上週宣布不再接受男性客人單獨入園，理由是太多男生並非真的想跟動物互動，而是專門入園找她或其他女遊客搭訕。

女園長上週在社群平台X表示，即日起不再接受男性單獨入園，還請大家見諒。女園長解釋，禁止男性單獨入園既不是她太過自戀，更不是故意要歧視男性，而是太多男遊客假借入園與動物互動，行搭訕女遊客之實。

▲日本栃木縣那須「癒され亭」動物園禁止男性遊客獨自入園，須有親友陪同才能入場。（圖／翻攝自X）

女園長強調，她因為喜歡那須和動物，特地移居至此開設一間讓大家能親近動物的動物園，這裡只有她一人獨自經營，因為有過消費糾紛，擔心針對個案實施禁令會得罪遊客引來報復，只好一視同仁出此下策，還請大家見諒，今後男性遊客若想入園，請與親友隨行才能入場。

得知女園長的苦衷，網友們表示可以理解，「很喜歡在那被動物包圍的感覺，覺得開放給那些真心喜歡動物的人就夠了。」、「還以為是什麼意思，結果是有人去搭訕，懂了」、「那把妳叫出來不就好了嗎？！」

▲日本栃木縣那須「癒され亭」動物園禁止男性遊客獨自入園，須有親友陪同才能入場。（圖／翻攝自X@nasufureai）



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