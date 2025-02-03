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大S猝逝！高雄還有1.4萬劑公費流感疫苗　600家醫療院所可接種

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲公費流感疫苗今年1月起開放全民施打。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者許宥孺／高雄報導

女星大S徐熙媛因流感併發肺炎，於東京醫院離世震驚社會，今(3日)消息證實後，不少民眾擔憂疫情，搶著詢問是否有流感疫苗可供施打。高雄市衛生局表示，截至2日，公費疫苗仍有1.4萬劑，高雄有600多家合約院所提供接種服務。

農曆春節假期，南北人流往來頻繁，加上天氣濕冷，成為病毒最佳溫床。疾管署統計，去年10月至今年1月下旬，全台累計525例流感併發重症與107例死亡案例。

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中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，今年國外感染流感回來的案例很多，有可能是沒有感染過的病毒株，昨天統計約8萬人回台，不排除接下來還會有一波回國感染潮。

▲▼流感疫苗、消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄有600多家醫療院所可接種公費流感疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局表示，今年1月1日起，公費流感疫苗已開放全民接種至疫苗用罄，截至2日，仍有1.4萬劑公費流感疫苗可供施打，自費流感疫苗則不在統計內。

衛生局表示，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，而接種疫苗是降低重症和死亡最有效的手段，疫苗接種後約需2週後才會產生保護力，呼籲65歲以上長者、高風險慢性病人、學齡前幼兒、學生等重點族群應儘快接種疫苗，保護家中的長者與幼兒。

目前高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種詳細資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」、「新冠疫苗加一專區」及「肺炎鏈球菌疫苗專區」查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以節省排隊等候時間。

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