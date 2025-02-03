春節收假日交長開車「台中–台北2小時」　大讚疏運比往年更好　

▲交通部長陳世凱(右2)帶領員工新春團拜。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假落幕，南北大遷徙交通疏運也告一段落，交通部今上午舉行新春團拜，交通部長陳世凱表示，今年國道疏運狀況比往年更好，他昨晚8點從台中開車出發，10點12分就到台北，非常順暢，桃機面臨疫後運量新高挑戰，但搭機民眾滿意度高，感謝「交通隊」的努力。

交通部今舉辦新春團拜，交通部長陳世凱今致詞時表示，感謝「交通隊」過去一年的努力，每一年都是「捨我其誰」，不管是電信、氣象、觀光、陸海空，所有疏運都靠每一位同仁，許多同仁過年依舊忙碌，他要代表人民感謝大家，交通部兩位政務次長過年也針對「運具聯防」到台中看疏運過程。

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▲交通部長陳世凱出席交通部新春團拜致詞時表示春節疏運比往年更好。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱指出，國道今年春節疏運狀況比過往更好，他昨晚8點開車從台中出發，晚間10點12分就到台北，非常順暢；桃園機場運量也創下疫情後最高，但民眾的滿意度是高的，只有一些小插曲，桃機應變也都很好。

陳世凱也對「交通隊」喊話，指今年為充滿智慧靈動的蛇年，更要活躍做好每個工作、為民眾服務，其中最重要的就是人本交通要更用力來做，從車本交通朝向人本交通，推動低碳運輸和公共運輸，讓台灣每個角落都有交通運具可以搭，是要繼續努力的目標，盼未來「交通隊」一起努力、一起加油。