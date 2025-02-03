控「遭員警跟監」是蔣萬安指令　吳靜怡轟：一再說謊遮掩戒嚴行為

▲ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

「剷除黑芯」民團2日舉行罷免國民黨立委徐巧芯活動，政治評論員吳靜怡當天前往參與，未料事後，她指控離開時疑似遭警方跟監，台北市長蔣萬安則回應，支持警方依法執法。對此，吳靜怡今（3日）曬出當天路徑圖表示，蔣萬安一再說謊遮掩戒嚴行為，會不會連蔣經國都出來賞你巴掌？警察為了執行蔣萬安勤務明顯違法，為何要讓警察扛責任？一張嘴說挺警察，另一隻手下指令，要不要拿蔣家軍閥的本格發誓與你無關？何必用這手段對付老百姓。

吳靜怡還原過程，依據路徑軌跡時間和資料顯示，自己抵達慈惠堂為10：06，離開時間為11：45，警察持續跟監直至12：40，這過程的路徑從11：50開始，距離慈惠堂都是超過1公里以上，在12：07副駕駛下車第一次嘗試溝通無效，甚至打電話報警110被掛電話後，於12：20左右抵達五分埔派出所，找上警員協助與兩位警員溝通無效，還是持續跟監，最後，自己於13：02才把車子開往立法院附近停車後，尋求庇護，精神受到極大壓迫與恐懼。

▼吳靜怡曬出遭員警跟監證據。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo ）

吳靜怡指控，警察為了執行蔣萬安勤務而明顯違法，超出了法定戒備範圍和時間，蔣萬安自己膽小害怕她，為什麼要讓警察扛責任呢？一張嘴說挺警察，另一隻手下指令。

吳靜怡批評，蔣萬安，要不要拿著蔣家軍閥的本格發誓與你無關？難道這不是復辟警總戒嚴的行為，又何必用這手段如此對付一般老百姓。

吳靜怡認為，警察人員很明確告訴她，如果沒有長官的命令，他們何須如此特別穿著便衣執行勤務，所以長官是誰？混過公務體系都很清楚，幾乎不可能不是市長室，除非市長很混，才會是其他單位負責。

吳靜怡說，有人告訴她，蔣萬安搞不好是笨蛋，被柯市府殘餘挾怨報復，讓她攻擊國民黨，這種陰謀論她不接受。愛徐巧芯的人很多吧！蔣萬安為了愛她動用白道，可能黑道都會出現，她只有四個字「阿彌陀佛」，自己發生任何問題，徐巧芯委員都要為選民負責！

最後，吳靜怡強調，自己很容易迷路，所以公司都有開軌跡追蹤，沒想到，這樣紀錄是來保護自己的，避免警總刪除紀錄。蔣經國搞起來經濟，獲得中華民國人民認同，而你蔣萬安搞什麼？證明血統，戒嚴第一品牌，蔣萬安。

▼吳靜怡曬出遭員警跟監證據。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo ）