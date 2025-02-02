吳靜怡爆「員警一路跟蹤」　金主現身了力挺提告！他出錢請律師

▲吳靜怡遭員警跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）



網搜小組／劉維榛報導

昨（1日）罷免藍白立委團隊在松山慈惠堂旁的虎山登山口申請「發春聯護民主」活動，政治評論員吳靜怡也有到場，但從山上到山下頻遭警方跟蹤，氣得她指控「到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」對此，電商名人「486先生」願意當金主以行動力挺，若想提告，「我可以支援律師的部分。」

吳靜怡昨日在臉書指控，「請問蔣萬安市長、徐巧芯立委，大過年的，要求警員跟蹤我這個小老百姓意義在哪裡？」

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當時她一路從發春聯，離開廟宇到山下，再往101，再折回廟口拿遺忘的春聯，接著再到永春派出所又到信義微風，面對警方緊緊跟隨「不離不棄」的狀況，讓她不禁氣問，「誰可以告訴我，在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」

對此，信義警分局傍晚說明坦承「現場指揮官分局長李憲倉下達指令欠缺明確，已自請處分。信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。」分局指出：包含台北市長蔣萬安、立委徐巧芯等人中午到松山慈惠堂參拜，為了防止與在旁的罷免群眾發生衝突，才派員跟隨參加罷免活動知名人物。

針對此事，「486先生」陳延昶也發聲聲援吳靜怡，並開嗆「台北市警察可以隨意跟蹤人民嗎？」接著列出警察無故跟蹤情況，主要觸犯以下法律：

1. 警察職權行使法第11條



警察未具正當理由及法定要件即進行跟監，已違反職權行使的合法性要求



2. 跟蹤騷擾防制法



警察的跟蹤行為若無合理依據，構成違反跟蹤騷擾防制法的要件



3. 憲法第22條



侵犯人民受憲法保障的隱私權與人身自由等基本權利



警方以「保障人身安全」為由進行跟蹤，若無具體治安威脅或犯罪預防的必要性，這樣的行為已構成濫用警察權力，民眾可依法提出告訴或行政救濟。

最後，陳延昶更實際用行動力挺吳靜怡，隔空喊話「若吳靜怡想對該員警提告，我可以支援律師的部分。」