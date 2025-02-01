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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名嘴出席罷免活動遭警員跟監　議員要求市警局檢討

▲▼吳靜怡發文遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）

▲吳靜怡發文遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）

記者陳家祥／台北報導

罷免藍白立委團隊1日在松山慈惠堂旁的虎山登山口申請「發春聯護民主」活動，受邀參加的政治評論員吳靜怡事後在臉書指控，從上山到下山、頻頻遭到警方跟蹤，綠營議員也跳出來質疑警方處置不當。對此，信義分局說明，現場指揮官分局長李憲倉下達指令欠缺明確，已自請處分。信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。

信義分局指出，今執行「發送過年春聯，傳達民主理念」申准之合法集會活動安全維護勤務，編派警力於現場進行秩序維護及交通疏導。加上本日被罷免人接連參加慈惠堂與奉天宮參香活動，現場有眾多被罷免的支持者，且群眾情緒高漲，為防止不同意見民眾衝突，遂派遣員警跟隨參加罷免活動之知名人物。

信義分局表示，跟隨至五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確逾越比例原則，現場指揮官、分局長李憲蒼下達指令欠缺明確，已自請處分，信義分局將精進勤務作為，以符合民眾期待。

北市議員許淑華批評，蔣萬安不愧是台灣戒嚴第一品牌蔣家的子弟，公民團體依法申請舉辦活動，居然遭到警察尾隨跟蹤。許說，根據當事人錄影的畫面來看，尾隨者自稱「信義分局警察」，既沒有出示證件，也沒有說明事由，就只是一路尾隨，讓參與民主運動的一般民眾感到恐懼與不安。

議員顏若芳說，台北市警方以保護蔣萬安為由，恣意跟監民眾，在接獲陳情反映後立即聯繫市警局長，表達嚴正立場，要求北市警說明，並要求市警局檢討，並不該再發生這樣的事件。

議員林亮君則說，她已要求市警局檢討，並須再次向各分局提醒，公民合法集會活動，應以民眾安全及秩序維護為勤務範圍，警方於集會活動範圍外之跟隨等行為，徒增基層員警勤務負擔，更造成公民社會恐慌。市警局應謹慎執行公務，今日之情事不能再犯。

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