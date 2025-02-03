頭獎連2年都是她！內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

屏東縣內埔鄉今年初二、初四舉辦年街抽獎活動，不料有眼尖網友發現最大獎汽車得主連2年都是同一個，微乎其微的機率讓不少網友質疑公所「水很深」。對此，內埔鄉鄉長鍾慶鎮今（3日）出面澄清，強調抽獎活動絕對公平公正公開，不可能為了一台汽車去抹滅鄉公所的公信力，「我有可能笨到去用同一個人來領獎嗎？」

▲內埔鄉公所舉辦抽獎，連續2年都是同一位抽走汽車大獎惹議 。（圖／翻攝鍾慶鎮臉書）

對於外界質疑抽獎是否有作弊？內埔鄉鄉長鍾慶鎮表示，鄉公所所有活動都是公平公開公正，一個這麼大的活動，不可能為了一台汽車去抹滅鄉公所的公信力，他說外面那些謠言對公所非常不公平，也抹煞所有同仁對內埔年街的努力，也對內埔鄉民不尊重，「如果說是作弊，我有可能笨到去用同一個人來領獎嗎？如果是這樣的話，那我相信這些鄉民他們都是腦殘」。

▲去年是林小姐女兒摸中汽車，因女兒未成年由她上台領獎。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於明年是否會改變摸彩方式？鍾慶鎮強調，鄉公所目前都是用最傳統的方式，有錄影還有見證人，我們都會找鄉親上台確認，「我們已經夠公開夠公平了，如果用搖獎的，不知道要搖到什麼時候」。他表示對中獎人很有印象，抽獎前還有遇到對方，她還特地說要和鄉長握手博好彩頭，沒想到真的被她抽中。

▲林小姐今年自掏腰包買了近2千元摸彩券，結果又抽中汽車大獎。（圖／記者陳崑福翻攝）

得獎者林小姐受訪表示，其實去年得獎的是他女兒，因為她未成年不能上台領獎，所以才換她上台，她說去年女兒擔任表演團體拿到一張摸彩券，就這麼幸運中獎了，今年她自掏腰包買了快2千元的摸彩券，想要再拚一次大獎，一張20元大概買了7、80張，「我也不敢相信，沒想到這麼幸運連續（2年中大獎）」，去年那台車已經賣掉了，因為家裡已經有車了，而且型號也不是喜歡的，今年打算自己留著。

▲屏東內埔鄉春節舉辦抽獎活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

林小姐坦承有看到網路上的留言，心情有受到影響，但她不會去理會，「我自己也不知道怎麼會中，反正自己開心就好。」