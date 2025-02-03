東螺媽天公爐「黑狗狂吠」挖出骸骨　專家曝：埋骨者將遭天譴

▲北斗東螺天后宮天公爐遭人埋入一根塗上硃砂的骨骸。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)大年初四(1日)傍晚天公爐發爐，突然有隻黑狗不停狂吠，廟方執事人員見狀後立即清理香腳，在裡面發現一支被塗抹上硃砂的骨頭，懷疑是有人惡意作法挑釁，於是緊急報警處理，對此民俗大師廖大乙表示，「天公爐被埋骨頭，形同下降頭」，媽祖雖然不會見怪，但埋骨者一定會遭天譴。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

天后宮執行長林建成指出，1日下午當時他正在宮裡處理事務時，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，對著天公爐狂吠不止，這讓他和信眾們感到非常困惑，接著天公爐便突然發爐，起初以為是香灰過多所致，於是把香灰撥開，沒想到竟然發現一根15公分長的骸骨。

離奇的是取出骸骨後，黑狗便停止狂吠轉身跑走，林建成說，當時廟裡信眾非常多，眾人見狀嘖嘖稱奇，再檢視這根骨骸上被塗上一條紅色的硃砂，懷疑有人在針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內進行下降術挑釁，目前警方正在調閱監視器調查中，後續將依違反社維法送辦。

▲北斗東螺天后宮天公爐遭人埋入一根不明塗上硃砂骨骸。（圖／民眾提供）

廖大乙表示，媽祖慈悲雖然不會見怪，但左右護法、天兵天將一定會找到始作俑者興師問罪，狗有陰陽眼，「天公爐被埋骨頭」，等於下降頭，意在破壞神威，在挑戰神威，就是怒犯天條，一定會遭到天譴。

▲北斗東螺天后宮天公爐遭人埋入一根不明塗上硃砂骨骸。（圖／民眾提供）