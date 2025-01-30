開心出遊成驚魂記！5.6地震阿里山公路落石　台中兄弟駕車遭砸

▲嘉義大埔5.6強震，阿里山公路發生落石情形，兄弟出遊遭擊中。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉今(30日)上午10時11分發生5.6地震，位於阿里山台18線公路69.5公里發生落石情況，一度造成雙向封閉，其中1對張姓兄弟駕車出遊也遭擊中，所幸2人無傷，經工務段處理後已於中午12時52分恢復雙向通行。

警方說明，因近期接連發生多次地震已造成部份路段零星土石鬆動，加上今日上午5.6地震，造成距離震央不遠的阿里山台18線公路69.5公里處受到影響，出現落石崩落情形，一度造成雙向交通受阻。

阿里山派出所、樂野分駐所獲報立即派員前往現場管制人車，警方到達現場了解狀況後有1輛汽車遭落石擊中，初步了解，來自台中的張姓兄弟倆駕車到阿里山旅遊，沒想到卻遇到恐怖落石，所幸僅車身輕微刮傷，2人待在車上未受傷。

因適逢春節連假阿里山公路沿線車流量大，故現場警員立即連繫公路局阿里山工務段派遣大型機具至現場移除落石，目前已於11時許恢復單線通行，並在中午12時50分恢復雙向通行，亦有派員於現場交通指揮，避免車輛經過落石處再造成事故致生危險。

竹崎分局警方表示，近日因地震頻傳，容易造成落石，用路人要提高警覺注意路面有無落石或障礙物，以免發生危險。