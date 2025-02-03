花10港元簽注！港六合彩一人獨得1.93億　可買下20.6萬股輝達

▲香港六合彩春節開獎一人獨得1.92億港元。（圖／香港01）

文／香港01

香港六合彩新春金多寶2日（年初五）晚開獎，幸運兒10元（港元，下同）一注獨中，獲得巨額獎金1.93億元，除了打破頭獎派彩紀錄，也打破獨攬頭獎派彩紀錄，比2021年8月26日頭獎幸運兒多1億元。1.93億元這個金額，可以買到6905兩黃金、242萬股匯豐銀行、20.6萬股Nvidia輝達或250枚Bitcoin（比特幣）。

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

香港六合彩新春金多寶投注額共3.8億元（380697962元），是疫情後單次新高。馬會公布，今晚攪珠有一注中頭獎，每10元一注派彩1.93億元（193762620元）。幸運兒獨攬1.93億元頭獎，比馬會原先預計1.88億元，多出約500萬元。

1.93億元是怎樣的數字？以香港知名的惠康長城牌方罐火腿豬肉340克裝，每罐賣27港元計，總共有可以買到約717.6萬罐；以港股匯豐銀行1月28日收市價79.95港元計，可以買到2423547股（約242萬股）；以港股騰訊1月28日收市價401.2港元計，可以買到482957股（約48.3萬股）；以美股Nvidia輝達1月31日收市價120.07美元計，可以買到206029股（約20.6萬股）。

▲比特幣。（圖／路透）

此外，以Bitcoin今晚約10時價格774888.88港元計，可以買到250.05枚；以本港今日999.9純金黃金金條每兩28060港元計，可以買到6905兩。

根據馬會六合彩派彩資料，對上幸運兒獲得10元一注派最高頭獎派彩，是2021年8月26日，一注（10元一注）獨得91247640元，當時打破2013年12月10日一注（10元一注）獨得90951590元。即今次比2021年高出102514980元，料短期內難再被打破。

今次也刷新最高頭獎基金紀錄，比2016年5月10日的169319560元，多出24443060元，該期有2注中，每注（10元一注）派84659780元。再之前最高紀錄出現在2014年9月13日，2注中瓜分164492500元，每注（10元一注）派82246250元。

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