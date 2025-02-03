川普對陸加徵10％關稅　胡錫進：兜一大圈還是得買中國貨

▲美國總統川普對大陸加徵10％關稅。（圖／路透）

文／香港01

美國總統川普（Donald Trump）2月1日簽署行政命令，向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅，其中，對中國進口貨品加徵的稅率為10%，墨西哥及加拿大則為25%。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文指，對中國來說，一些主要從事對美出口業務的公司會經歷不同程度的困難。但是中國經濟界整體上無需驚慌，而且有了上一場貿易戰之後，相信中國社會也不會驚慌。事實上，特朗普（川普，下同）這一輪加關稅早在各方預期之中，中國相關廠商早已未雨綢繆，做了大量準備。

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進的文章稱，首先要看到，美國將中國視為頭號戰略競爭對手，但特朗普加關稅是面向世界的，這當中越小的經濟體，風險越大，抵抗力越弱。而中國反貿易戰的能力最強，近年積累的新經驗也最多，在貿易新格局形成的過程中，中國的戰略主動性和應對能力也會是最大的之一。

第二，經過上一輪關稅擠壓後，很多中國輸美產品的利潤空間縮小了，有些接近了臨界點，特朗普接著提高關稅，美方所要分攤的增稅比例必將更高，其中一部分由美國經銷商支付，另一部分只能轉嫁給美國消費者，拉升美國好不容易降下來的通貨膨脹。中國廠商決不可能賠著本向美國出口。

第三，由於關稅作用，其他國家的服裝、玩具、家具、電器等對美出口可能會增加，但是那些東南亞、南美甚至非洲的很多替代產品也是中國廠商遷過去生產的，有些高度勞動密集型的產業，即使沒有美國的加稅，中國廠商也會向外遷移，因為新廠址的員工工資比中國大陸低不止一個台階，大於遷廠所增加的成本，這在服裝行業尤其比較明顯。

第四，美國的關稅不可能把中國的大量行業逼走，包括一些勞動密集型的行業，因為中國的供應鏈高度成熟，社會非常穩定，而且員工薪酬雖然高於很多發展中國家，但是中國員工技術熟練，責任感高，所有這些構成了難以替代的整體環境，這個綜合優勢不是逃避10%甚至更多一些關稅可以抵消的。所以少數中國工廠外遷很招眼，但它撼動不了格局。

第五，中國的產業鏈總體上越來越強大，高端部分逐漸成熟，基礎部分進一步織密。比如東南亞對美出口服裝，60%以上的布料來自中國。對美出口電器，零部件大多來自中國，只是在它們當地組裝。那些中國外遷的工廠和依靠中國產業鏈的當地工廠除了對美出口，還會增加在當地及周邊的銷售，使中國供應鏈進一步深入到世界各地的產業中，從而擴大中國製造在當地的滲透，帶動中國影響的升級。

文章最後稱，中國是全球製造業綜合成本最低的國家，也是供應鏈最完整的國家，對中國不斷加稅，加到最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，因為越是接近臨界點，中方將越有不通過降低出口價格支付關稅的底氣，因為美國人通過世界其他地方無法買到同等質量、價格更低的產品。兜一大圈，他們還得直接或間接買中國貨。

【本文獲《香港01》授權轉載。】