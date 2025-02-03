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大地震要來了？希臘聖托里尼島48小時發生逾200地震　學校停課

▲▼ 希臘聖托里尼島的伊亞（Oia）小鎮。（圖／路透）

▲希臘知名觀光勝地聖托里尼島地震頻頻。圖為聖托里尼島的伊亞（Oia）小鎮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘知名觀光勝地聖托里尼島（Santorini）近日地震頻頻，測得數據顯示，短短48小時之內發生200多起地震，規模最大4.5，引發可能發生強震的擔憂。對此，希臘採取預先應對措施，學校3日停課、民眾被告知避開海岸線，特種部隊、救援隊已被派往當地。

衛報報導，希臘位在多條斷層線上，經常發生地震，但專家表示，測得的地震活動大幅增加，是地殼運動造成，48小時內記錄到超過200次地震，多起地震介於規模4至4.5，最大的地震發生在聖托里尼島和阿莫戈斯島（Amorgos）之間的海域。

塞薩洛尼基亞里士多德大學（Aristotle University）地球物理學教授柯斯塔斯（Kostas Papazachos）直說，「不能排除任何可能性」，採取預防措施的目的是要限制大地震可能造成的影響。

在數百起地震發生後，希臘當局採取預防應對措施，派遣特種部隊、救援隊到聖托里尼島，並運送帳篷、無人機至當地。由於擔憂可能會有更大的地震引發海嘯，民眾被建議避開海岸線及廢棄建築物，清空泳池，避免群聚在封閉空間內。民防機構也說，作為預防性措施，學校3日停課。

在當地2日傍晚，聖托里尼島救援團隊在籃球場、停車場高處搭起帳篷，民眾被告知若遇海嘯就要前往內陸地區。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）2日晚間召開內閣會議，討論進一步措施，武裝部隊領導人也有出席。

研究指出，聖托里尼島周圍海底地殼有多條斷層線。1956年，聖托里尼島發生規模7以上的大地震，引發海嘯，遭到重創。

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