美國加徵10％關稅　陸方：將採反制措施、狀告WTO

▲美中關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普2月1日簽署行政命令，從4日開始對來自加拿大和墨西哥的進口商品加徵25％關稅，對來自中國的商品加徵10％關稅。對此，大陸商務部表示，將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並採取相應反制措施；大陸外交部則說，美國此舉勢必影響雙方在禁毒問題的合作。

在加徵關稅時，川普引用「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act），白宮表示，因為「非法移民和毒品（包括致命的芬太尼）帶來的極大威脅，構成了國家緊急狀態」，因此這項法案是必要的。

大陸商務部發言人率先表示，「中方對此強烈不滿，堅決反對」，並指美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反WTO規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

該發言人指出，對於美方的錯誤做法，中方將向WTO提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

發言人最後說，希望美方客觀、理性看待和處理自身芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。

不久後，大陸外交部發言人也接續發聲，同樣表示「強烈不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益」。

大陸外交部強調，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。中方與美方開展了廣泛的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。

大陸外交部說，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。「加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。」