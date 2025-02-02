醫生裸辭轉行當婚介…月入13萬元　他曝「1點」秒牽線成功

▲大寶5年前辭掉醫生的工作，轉行當婚介。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名男子大寶5年前將醫生的工作辭去後，在妻子的支持下，轉行當「婚介」，令親朋好友相當不解。大寶表示，婚介這份工作，不但讓自己獲得，超乎想像的成就感，也因他能掌握配對關鍵，月入3萬元（人民幣，下同，約台幣13萬元），比當醫生時快樂許多。

據《大河報》報導，大寶表示，「我不想過著一眼能望到頭的生活，所以就從醫院裸辭了，機緣巧合下，我萌生了當媒婆的想法，並且真的去實踐了。」他回憶道，剛辭職時，因為找不到生活方向，而過得渾渾噩噩，後來在妻子的幫助下，他才逐漸擺脫自閉狀態，開始和朋友聚會社交。

大寶在某次聚會上發現，現場除了他結婚外，其他朋友都是單身，他不禁冒出一個念頭「那我去當媒婆怎麼樣？」他在妻子的鼓勵下，開設多個社群帳號，為自己的「婚介」事業打廣告。

▲大寶從經營社群開始婚介的工作。（圖／翻攝自微博）

大寶表示，起初僅在街上拍攝，幫助脫單（擺脫單身）的短影片，「當時在路上問100個人，只會有一個人理我，後來其中一支影片流量爆了，我就更堅定要做婚介的決心。」

大寶經營的帳號小有成績後，以投資合夥人的身分，和朋友一起創辦了一家婚介公司，員工有近百人。他透過自媒體帳號將粉絲引流至線下，然後進一步提供婚介服務，會員費用520元至5999元不等。他還表示，「我現在每天就是忙著接待客戶，忙著直播，忙著培訓新人，累到不行，每個月能賺兩三萬元吧。」

大寶也坦言，「說實話，從醫院裸辭到做婚介，再到現在發展成近百人的團隊，這一路走來真的挺不容易，這幾年，看到自己能幫大家找到對象，也能開導一些朋友的情感問題，我是很有職業成就感的。」

大寶認為，「合眼緣」是找到對象的關鍵步驟，而觀感舒適的個人形象，則是提高異性吸引力的第一步。

▲大寶會協助男客戶改變形象。（圖／翻攝自微博）

大寶坦言，他接觸過的許多男生不修邊幅、不會聊天，對女生的吸引度趨近於零，「這種就算我給他介紹對象，相親成功率也會很低，哪有女生喜歡邋遢土氣的男生，所以改善個人形象十分重要。」

他指出，公司也會幫忙男性客戶改變形象，「從髮型到服裝都會提出針對性意見，幫助他們提升個人形象，還會有老師教學穿衣打扮、拍攝潮流照片、高級經營社群，也會教他們如何和女生聊天，讓雙方的聊天話題不易夭折於『可以喝熱水』等，敷衍回答。」

大寶也強調，許多男生由於原生家庭或成長環境，在個人形象、處理情感等，一系列的問題上，都有很大的問題，而他們開展這個業務，初衷是想讓男生們提升形象和情商，讓他們在婚友市場不要太被動，「希望他們能順利開展戀愛關係，科學應對婚戀問題，不過顧客本身自己要長期沉澱學習，增加個人內在魅力才是最重要的。」