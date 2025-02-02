高難度腫瘤精準切　羅東博愛醫院完成達文西手術500例

▲▼羅東博愛醫院自2022年底引進達文西手臂至今已完成超過500台手術。。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

衛福部已擴大給付達文西機械手臂手術，新增46項手術項目。羅東博愛醫院表示，自2022年底引進達文西手臂至今已完成超過500台手術，操刀經驗豐富。適用達文西手臂的各科手術，羅東博愛醫院皆可執行。

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達文西機械手臂能模擬人體手腕手指關節，活動角度達540度，突破過去長柄剪刀器械僵硬的手術角度限制，手術更細緻，術後沾黏機率降低。達文西也配有高解析度立體畫面，醫師手術時如「身歷其境」，視野清晰。

羅東博愛醫院達文西手術中心主任暨外科部主任李明璋表示，達文西的優勢在骨盆腔深處的大型手術上尤為凸顯。臨床上曾有一名罹低位直腸癌的退休大學教授，以達文西手臂切除腫瘤，術後5天即出院；因切除徹底，術後追蹤發現癌症控制良好，從第三期低位直腸癌逆轉為第一期。

隨醫療技術精進，在達文西機械輔助手臂的操作下，低位直腸癌手術切割止血能更加精準，手術時間也能縮短。男子進行放療與化療縮小腫瘤體積後，進行達文西低位直腸癌手術，術後當天晚上就排氣、隔天可進食，術後5天出院，並口服化療藥物、密切追蹤，半年來恢復狀況良好。

羅東博愛醫院院長王文斌強調，羅東博愛醫院積極輔導院內外科醫師參與達文西手臂手術培訓，兩年內已累積超過500例個案，足見宜蘭縣民對微創手術的需求與信任。不只大腸直腸外科，包含一般外科、耳鼻喉科、婦產科、泌尿科、胸腔外科、心臟外科適用達文西手臂的各科手術，羅東博愛醫院皆可執行，宜蘭縣民不須再遠赴台北求診。