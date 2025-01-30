宜蘭女2次子宮外孕「輸卵管全切除」　成功試管嬰兒療程產子

▲在羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師與王家瑋生殖醫學中心建立的北宜綠色通道合作下，曾小姐試管嬰兒療程產子，一圓媽媽夢！（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭曾姓女子因慢性骨盆腔發炎，導致兩次子宮外孕，經手術切除左側輸卵管後，轉向試管嬰兒療程尋求新生命里程。在羅東博愛醫院婦產科莊志吉醫師與王家瑋生殖醫學中心的北宜綠色通道合作下，曾女在半年內成功懷孕，產下男寶寶，實現當媽夢想。

羅東博愛醫院表示，兩次子宮外孕，經手術切除左側輸卵管的曾女與丈夫，在決定嘗試試管嬰兒療程，並在莊志吉醫師建議下，先行切除右側輸卵管，以根除輸卵管水腫問題。手術後休息兩個月，再開始進行試管嬰兒療程。雖然曾女在療程中順利取卵且受精成胚胎，但因卵巢過度刺激症，導致子宮內膜環境不適合胚胎生長。經過醫病雙方討論，決定先將胚胎冷凍保存，待母體情況穩定後再植入胚胎。

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後來曾女在莊志吉醫師與王家瑋生殖醫學中心的合作下，成功將胚胎解凍植入子宮，讓試管嬰兒寶寶順利誕生。莊志吉醫師解釋，創造良好的子宮內膜環境，才能提高胚胎著床機率。因此，試管嬰兒療程前需要進行縝密的檢查，如超音波檢查、子宮輸卵管攝影，必要時更需配合手術治療，以確保子宮狀況在最佳狀態。

莊志吉醫師與台北王家瑋生殖醫學中心開設的綠色通道，為居住在宜蘭的不孕症病人提供便捷的橋梁。曾女在羅東博愛醫院完成所有不孕症檢查、治療及人工生殖前置作業；待需做取卵手術及胚胎植入時，再前往台北生殖中心執行，減少長途奔波，讓療程更加順暢舒適。

兩院綠色通道的合作模式，為病人省心省力，也省下往來奔波的時間，讓病人放心就醫。合作模式以來，為超過30名婦女完成試管嬰兒療程，懷孕成功率達四成。