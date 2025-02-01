腰痛難翻身不再　高頻熱凝療法減輕疼痛促進組織修復

▲羅東博愛醫院全人疼痛照護中心主治醫師李政憲。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

早上起床卻發現腰部疼痛無法翻身嗎？這可能是「腰椎小面關節炎」的症狀。這種疾病常見於中老年人，會讓你在久站、久坐或久臥後，腰部感到僵硬或隱隱作痛。透過物理治療可以緩解，但如果疼痛無法有效控制，進一步的介入性治療如「增生療法」或「高頻熱凝療法」也能幫助減輕疼痛，促進組織修復。

宜蘭65歲的退休教師陳先生，近半年來經常感到腰部僵硬和疼痛，尤其是早晨起床時，翻身下床都困難。雖然活動後疼痛稍微緩解，但長時間久坐或挺直腰部後，疼痛又會加重。他發現腰椎前彎後仰時都不舒服，並感嘆「自己真的老了」。陳先生到羅東博愛醫院全人疼痛照護中心求診，經診斷確定為腰椎小面關節炎。

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羅東博愛醫院全人疼痛照護中心主治醫師李政憲解釋，小面關節位於脊椎骨之間，負責分擔脊椎活動時的壓力。隨著年齡增長或長期過度使用，這些小面關節會退化，引發腰椎小面關節炎。患者常感到龍骨兩側腰椎處隱隱作痛、活動角度受限、肌肉緊繃，長時間站立、後仰或扭轉腰部時，甚至天氣變化時，疼痛會加劇。過去長時間維持固定姿勢或過度使用腰椎的職業，如巴士司機、教師、運動員等，最容易誘發此病。症狀輕微者可透過藥物或復健治療來緩解，但若疼痛未能有效控制，「高頻熱凝療法」或「增生療法」等介入性治療也是選項。

陳先生退休後熱愛旅遊，不希望因腰椎疼痛而失去興致，因此選擇了高頻熱凝療法治療。在局部麻醉下，李政憲醫師使用電極針，在X光或超音波引導下，準確定位陳先生受損的小面關節神經，利用熱效應破壞疼痛傳導通路，緩解慢性疼痛。治療過程快速且僅有針孔創口，術後可立即恢復日常生活。陳先生表示，術後疼痛減輕了50%以上，生活品質大幅改善，讓他非常感動。

全人疼痛照護中心江咏霖主任提醒，隨著年齡增長，身體無可避免地會逐漸退化，但透過良好的生活習慣、規律運動與專業醫療支援，可以擁有健康且無痛的生活。目前疼痛治療方式多元，若腰椎疼痛經藥物或復健效果不佳，應儘早尋求疼痛科醫師的專業建議，以制定適合的治療計劃，擺脫慢性疼痛困擾。