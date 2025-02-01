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下背痛坐立難安　羅東博愛醫院脊椎微創手術...解病患長年痛苦

▲▼羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍醫師表示，若脊椎問題已影響正常生活，建議民眾及早就醫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍醫師表示，若脊椎問題已影響正常生活，建議民眾及早就醫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

年近八旬的宜蘭李阿嬤長期飽受下背痛折磨，疼痛甚至延伸至下肢，讓她站坐兩難。家人擔心阿嬤年紀大、體力差，於是前往羅東博愛醫院脊椎微創中心詢問手術的可能性。經過骨科醫師陳劍龍的詳細評估後，發現阿嬤的脊椎椎間盤已嚴重磨耗，導致駝背與脊椎側彎。經過微創椎間盤脊椎融合術後，阿嬤的背痛和駝背問題得到了顯著改善。

▲▼羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍醫師表示，若脊椎問題已影響正常生活，建議民眾及早就醫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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▲▼羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍醫師表示，若脊椎問題已影響正常生活，建議民眾及早就醫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

由於駝背和脊椎側彎，阿嬤長年使用背架，並因背痛而行動困難，逐漸不願出門。家人在看到羅東博愛醫院的脊椎前外側融合手術報導後，決定帶阿嬤前往羅東博愛醫院求診。經陳劍龍醫檢查發現阿嬤的腰部椎間盤幾乎已經磨損殆盡，造成神經孔狹窄，導致疼痛。他解釋，嚴重腰部駝背的病人除了側腹部、背部、肋骨疼痛外，還可能因胸椎關節壓迫肋間神經，導致肩膀或頸部僵硬疼痛。

陳劍龍醫師透過側開式腰椎微創手術(OLIF)，從腹部側面開一個小傷口進入脊椎，避開脊椎上層層疊疊的複雜肌肉，減少傳統腰椎手術的副作用，並改善椎間盤退化問題。醫師從左前側腹部置入椎間融合器，並用經皮穿刺的骨釘固定。椎間融合器將原本的椎間盤撐起，擴大狹窄的神經孔，整體手術矯正脊椎側彎及駝背，達到間接減壓及減緩疼痛的效果。

手術搭配3D電腦導航，準確地置入骨釘，將脊椎側彎角度從20度矯正至0度。術後，李阿嬤的姿勢幾乎恢復正常挺直，疼痛也大幅減少。現在她已能拿著輔助器步行，重拾散步的樂趣。陳劍龍醫師表示，羅東博愛醫院是宜蘭縣唯一具備脊椎微創中心的醫院，建議若民眾脊椎問題已影響正常生活，應及早就醫，找出原因，與醫療團隊討論出最合適的治療方案。

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關鍵字：

羅東博愛醫院脊椎微創手術中心主任陳劍龍醫師

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