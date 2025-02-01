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林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

▲林本源園邸古蹟賀歲慶元宵。（圖／新北市文化局提供）

▲大年初五將帶領民眾一起製作精心設計的林園來青迎新春版畫。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節假期即將進入尾聲，是否還覺得意猶未盡呢？國定古蹟林本源園邸特別推出「蛇來運轉迎新春－2025林園新春系列活動」，從新春揮毫贈春聯、舞獅表演、魔術雜耍，到即日起的氣球表演、古典音樂會、版畫DIY、易經流年批算及捏麵手作等豐富活動，邀請民眾一路走春到元宵，感受濃厚的節慶氛圍！

新北市文化局表示，今年林家花園的春節活動精彩多元，除了傳統的舞獅、魔術表演及音樂饗宴外，更推出多項手作體驗課程，讓大家在歡樂中開運過好年！2月1日（初四）上午，曾榮獲台灣盃氣球表演比賽亞軍的「氣球師Alan」將帶來爆笑雜耍及客製氣球表演，趣味互動讓現場笑聲不斷。

▲林本源園邸古蹟賀歲慶元宵。（圖／新北市文化局提供）

▲2月9日由捏麵達人陳秀（忄用）老師帶來「蛇乎其技·捏麵手作體驗」活動。

下午則由樂壇新星陳蔚儀、葉彥伯及林彥行，以笛、二胡和揚琴演奏一場古典賀歲音樂會，讓民眾在悠揚的樂聲中感受新春的喜悅。2月2日（初五）上午，版畫大師王振泰將帶領民眾製作「林園來青迎新春版畫」，將林園的祝福帶回家（限額100名，每人150元，採現場報名）；下午則有易經流年行大運活動，由專業易經老師為民眾解析新年運勢，剖析蛇年的挑戰與機遇。

此外，配合元宵佳節，2月9日特別邀請深受喜愛的捏麵達人陳秀（忄用）老師，舉辦「蛇乎其技·捏麵手作體驗」活動，教大家捏製象徵吉祥如意的蛇年造型作品，手作屬於自己的開運吉蛇，為新的一年招財進寶！活動分為上下午兩場次，每場限額20人，將於2月3日開放報名。

春節期間，民眾若參加慈惠宮「金蛇民藝大街年華」或接雲寺「春節活動」，並上傳參拜祈福照片，將有機會於2月3日抽中「嬉遊林園印花餐墊」，共有5位幸運兒可獲得！歡迎大家踴躍參與，一同感受新春的熱鬧與喜慶！更多詳細活動資訊，請至「國定古蹟林本源園邸」官方網站查詢、及「國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園」臉書粉絲專頁查詢。

▲林本源園邸古蹟賀歲慶元宵。（圖／新北市文化局提供）

▲大年初三由謝茗丞（魔術師阿樂）表演精彩的魔術氣球表演，帶大小朋友熱鬧迎新春。

▲林本源園邸古蹟賀歲慶元宵。（圖／新北市文化局提供）

▲大年初四氣球師Alan帶來爆笑雜耍及氣球表演。

▲林本源園邸古蹟賀歲慶元宵。（圖／新北市文化局提供）

▲大年初四由2024新北市樂壇新星為大家帶來賀歲音樂會。

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