板模工報復老闆欠薪7萬...年初二縱火卻燒錯房　住戶驚險逃生



▲警方逮捕縱火黎男起獲犯案工具噴燈。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／新北報導

大年初二30日22時40分新北市汐止區光復街7巷一樓發生大火警，火勢來的又快又猛導致一樓有40平方公尺面積燃燒，現場住戶驚險逃生，起火點一樓住戶王男（53歲）須由里長協助安置，經警方調閱監視器畫面，發現是一名黎姓越南籍移工所為，黎男不滿雇主積欠他當板模工一個月薪資約6-7萬元，才會前來縱火報復，但卻認錯房屋，沒燒到老闆家反而燒到當地里長大哥屋子，警方在縱火案發生後循線逮黎男。

警方調查，越籍黎男來台多年，向警方表示他從事板模工作，他表示過年遭雇主積欠一個月薪資，加上他常常發現老闆來光復街7巷該民宅，以為就是老闆住處才會憤而持瓦斯噴燈縱火洩憤，但老闆家沒燒著，卻差點燒死在該屋內居處，長期和當地里長大哥租屋的王姓男子。





對此黎男落網後喊冤表示：他原本進入屋內持噴燈點火，是想給老闆一個警惕，強調縱火前有先叫醒屋內王男，才持噴燈對著床墊縱火，警方訊後依縱火罪嫌將他逮捕，並查扣作案縱火用的噴燈，警訊後依涉縱火罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

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