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獨／王薀捲虐殺信徒命案　粉專擁大量祝福留言「質疑老師」會被封鎖

 
▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）
 
▲精舍命案的主嫌王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

知名佛教文學作家王薀（本名王江鎮）因捲入讀經會虐殺信徒徐姓女會計命案、到案後拒不吐實遭檢警認為犯後態度不佳而遭收押；後來最初遭收押的涉嫌虐殺信徒命案運送屍體的三名犯嫌包含吳姓女尼、姜女及李男在農曆過年前夕交保，顯見檢警已取證並初步確認命案發生過程，徐女疑因在修行、讀經會過程對信徒口中的「王老師」質疑不禮貌，遭到信徒毆打虐待併發橫紋肌溶解死於非命。

但王薀入監收押迄今，該宗教團體成立的臉書粉絲專頁「王薀老師」仍有專人管理，粉專高達24萬人追蹤，迄今仍有不少信徒、粉絲留言伸援，有網友發現只上質疑王薀涉案、或者分享命案新聞就會遭該粉專封鎖刪除，王薀老師教團維持同溫層及信徒聲援、祈福的操作相當明顯。

▲▼精舍運屍案，北市特警前往王薀住家逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲精舍運屍案，北市特警前往王薀住家逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

有不少信徒分享自己因接觸到王薀老師法教「人生重新找到方向」網路上也有出家人自陳：當初因在佛教山頭看到同儕淫亂犯戒亂象，甚至自己也犯下淫戒，曾一度離開出家寺院，直到接觸到王老師慈悲引導「仰仗上師的功德力、淨化了自己的罪過和業報」對王薀的信任無以復加，宛如電影周處除三害中邪教信徒對教主尊者的盲信。

但功德和修為是否能夠分享、轉讓？台灣佛教界中被視為菩薩乘願再來的高僧，廣欽法師做出很好的詮釋：廣欽法師終生提倡念佛法門，廣老往生前一周不分晝夜大聲唸佛，寺院弟子體恤老人家身體，懇求廣欽法師「師父、我們念、你聽就好」廣欽法師說出一句發人省思的話「各人的佛各人念、個人生死各人了」

但離譜的是、佛教教育信徒慈悲為懷，但王薀修行團體發生虐殺信徒命案，王薀老師粉專湧入的都是信徒關心老師、甚至質疑老師遭有心人設局誣陷的關懷祝福，但被虐殺的女被害人迄今無人關懷聞問。

▲▼台北市精舍命案推車運屍吳姓住持。（圖／記者黃克翔攝）
▲北市精舍命案推車運屍吳姓住持。（圖／記者黃克翔攝）

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