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大林慈濟升格準醫學中心　嘉義地區唯一一家

▲▼ 大林慈濟慈濟醫院升格準醫學中心 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 大林慈濟慈濟醫院升格準醫學中心 ，縣府由衛生局長代表出席貼紅榜。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部公布北中南醫院評鑑結果，嘉義大林慈濟醫院升格為準醫學中心，成為嘉義地區唯一一家準醫學中心，嘉義縣衛生局局長趙紋華，立委王育敏服務處主任何博倫、大林鎮公所主任秘書陳建宏，以及30年前曾參與推動大林慈濟醫院建院的大林鎮代會主席謝明瑞等地方人士都到場恭賀。院長賴寧生承諾將繼續秉持著「守護生命、守護健康、守護愛」的宗旨，守護鄉親健康。

大林慈濟醫院於2000年8月13日啟業，近25年來總共服務近二千萬人次門診病人，近一百萬人次急診病人，收治住院病人超過五十七萬人次。透過專業的醫療團隊和創新的醫療技術，醫院逐步建立多項特色醫療，包括尖端放射治療整合照護中心、過敏免疫風濕中心、心血管重症中心、膝關節健康促進中心等，為雲嘉地區民眾提供全方位的優質醫療服務。

▲▼ 大林慈濟慈濟醫院升格準醫學中心 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 大林慈濟醫院賴寧生院長 。（圖／大林慈濟醫院提供）

賴寧生院長指出，大林慈濟醫院建院已經25年，一直在照顧這一塊土地，感恩病人對大林慈濟醫院的信任，也感恩衛生主管機關在這段時間對我們不斷的指導，未來在急重症的部分，整體將會投入近40億的質子治療建置，提升雲嘉地區癌症的治療品質，對於社會的需求，我們也會大幅地投入長照服務，包括長照機構跟巡迴醫療，此外，重症醫療繼續精進也是當務之急。

▲▼ 大林慈濟慈濟醫院升格準醫學中心 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 嘉義縣衛生局局長趙紋華出席恭賀大林慈濟慈濟醫院升格準醫學中心 。（圖／大林慈濟醫院提供）

嘉義縣衛生局局長趙紋華也表示，大林慈濟醫院25年來，從最基層的區域醫院，到一般的急重症，甚至是重症急救責任醫院，在偏鄉的部分，也一直在投入，未來除了質子治療的設備即將要投入外，還有長照、社區醫療、智慧醫療的目標在努力，期許與大林慈濟醫院共同守護我們雲嘉地區，甚至全台灣病人的健康，繼續邁向醫學中心。

大林慈濟醫院的特色醫療包括放射治療整合照護團隊、風免中心、膝關節健康促進中心、心血管重症中心、脊椎微創手術中心、整外游離皮瓣移植、急診麻醉重症團隊、家醫社區醫療團隊、結合慈濟醫療與慈善之社區長照服務等，同時在綠色健康醫院及人文醫院等方面也表現亮眼。

 
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