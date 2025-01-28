她嫁給「布娃娃」還生3孩！　又曝喜訊：懷第4胎了

▲37歲的莫雷斯嫁給「布偶丈夫」還生了小孩。（圖／翻攝自IG／meirivone_santinha）



記者張方瑀／綜合報導

一名來自巴西的女子因與「布娃娃」結婚而成為網路焦點，如今她再度宣布，自己與「丈夫」將迎來「第四胎」，她也即將成為四個孩子的母親。

根據《鏡報》報導，37歲的莫雷斯（Meirivone Rocha Moraes）透露，近期自己經常感到孕吐，還特別想吃番茄醬。在母親的建議下，她進行了驗孕並將過程錄製成影片上傳TikTok，當驗孕棒顯示結果為「懷孕」時，她立刻激動地抱著「丈夫」馬塞洛並高聲歡呼。

▲莫雷斯曾經在網絡上直播「生孩子」。（圖／翻攝自IG／meirivone_santinha）



事實上，莫雷斯的「丈夫」馬塞洛是一隻真人大小的布娃娃，因為她經常向母親抱怨自己單身，所以母親就做了這個布娃娃給她。沒想到莫雷斯逐漸對這個布娃娃產生了感情，並在2021年與馬塞洛「舉行婚禮」，還迎來了「第一個孩子」

莫雷斯時常在網路上分享她與丈夫的日常互動，並吸引了超過73萬名粉絲關注。她曾經在網絡上直播「生孩子」，讓粉絲們見證了這段荒誕而又溫馨的故事。如今，她宣布自己懷上了第四胎，再度引發話題。

▲莫雷斯2021年和「丈夫」馬塞洛結婚。（圖／翻攝自IG／meirivone_santinha）



莫雷斯表示，自己一直非常認真地進行避孕，除了服用避孕藥外，還會使用保險套，但如今她與「丈夫」馬塞洛已經「育有3名孩子」，分別是「兒子」馬塞利紐（Marcelinho）以及雙胞胎「女兒」瑪西拉（Marcela）和艾蜜莉亞（Emilia）。

莫雷斯表示，「真的是大驚喜，因為雙胞胎才剛滿一歲，家裡已經有三個孩子了，沒想到竟然會有第四個，我原以為我們不會再有孩子，特別是雙胞胎來得那麼突然，本來計劃中只有一個孩子而已。」

雖然對於懷上第四胎感到欣喜，但莫雷斯也坦言，馬塞洛對此抱有不同的看法，「他不想再要孩子，畢竟我們已經盡力做好了避孕措施，他現在還得考慮再找一份工作，因為他擔心無法負擔這麼多孩子的開銷。」

這個消息在網路上引發熱烈討論。許多網友表示不敢相信，有人留言寫道，「這怎麼可能！」另一人則說，「他一定很激動，又要當爸爸了」、「馬塞洛真的很忙啊！」