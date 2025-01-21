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快訊／寶林茶室毒食奪6命24傷　負責人+廚師+實習生共5人3罪起訴

▲▼ 寶林茶室負責人黎仿軒。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶林茶室負責人黎仿軒(左)事發後公開鞠躬道歉。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北素食餐廳寶林茶室去年3月間爆發食安危機，累計造成6名消費者中毒不治24傷，衛福部調查證實死因與劇毒「邦克列酸」有關，檢警等相關單位分頭到餐廳、廚師住處進行環境採樣化驗，比對員工證詞與店內監視畫面後，台北地檢署歷時10個月偵查終結，實際負責人黎仿軒，店長王順德，出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。

全案起因於新北市呂姓男子在去年3月22日因腹痛、腹瀉等症狀就醫，轉送台北馬偕急救仍不幸在24日身亡，經通報疑為食安案件後，醫療與衛生單位陸續接獲多起類似案件，其中楊姓男子27日在新光醫院不治，因通報個案都曾到寶林茶室信義A13店用餐，台市衛生局於3月24日率先前往寶林茶室稽查。

▲寶林茶室,中毒,食安,。（圖／記者李薇攝）

▲衛福部曾在寶林茶室胡姓廚師的住處採集到可疑菌種。（資料照／記者劉昌松攝）

因通報的中毒案例不斷增加，台北地檢署民生專組檢察官陳昭蓉被指派主責偵辦，並在26日晚間親自到寶林茶室A13分店，指揮台北市警政、衛生人員進行蒐證，全面採集店內剩餘的食材、器具及監視器畫面存檔等證物。

3月28日晚間，衛福部宣布第1名死者體內驗出致死率極高的毒素「邦克列酸」(Bongkrekic acid，原譯「米酵菌酸」)，引起社會譁然，截至6月11日為止，寶林茶室食物中毒案累計造成6人死亡，分由台北、士林、新北地檢署檢察官會同法醫解剖後，將檢體送往法務部法醫研究所、台大法醫所進行化驗，並比對死者生前就醫病程紀錄，另有24人傷。

▲▼寶林茶室代班廚師無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲寶林茶室信義A13店食物中毒案造成6名消費者死亡。（資料照片／記者李薇攝）

檢警從案發後持續與被害人、家屬進行訪談，並約談寶林茶室負責人黎仿軒及店長、廚師等5人，其中越南籍胡姓代班廚師廚手上曾驗出毒素反應，住處也被採集到可引起「邦克列酸」的唐菖蒲伯克氏菌，雖因培養環境難以複製，最後培養結果呈陰性，但寶林茶室的食材處理與存放方式一直是辦案人員鎖定的追查方向。

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