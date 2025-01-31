卓揆年初二桃園仁和宮參香　祈願來「仁和」得「人和」

▲行政院長卓榮泰年初二於大溪區埔頂仁和宮發送福袋。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長卓榮泰於30日是農曆大年初二，分別前往桃園市大溪區埔頂仁和宮、蘆竹區南崁五福宮等廟宇參拜祈福、發送賀歲福袋，吸引信眾排隊領取福袋，人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧歡愉。卓院長於埔頂仁和宮表示，祈願能夠「來『仁和』，得『人和』」，希望國家進步、社會安定平穩。

卓院長指出，賴清德總統上任8個多月來，帶領國家的方向非常清楚明確，就是要保護國家安全、促進社會進步，並推動更多建設，例如政府已提出六大區域治理計畫，其中在今日所在的桃園，已劃定為「桃竹苗大矽谷」，未來將成為帶動臺灣科技發展非常重要的基地。

▲行政院長卓榮泰年初二於南崁五福宮參拜祈福。（圖／行政院提供）

卓院長強調，中央政府將結合地方政府，全力推動「桃竹苗大矽谷」，並引進世界先進科技及國際大廠進駐，進一步扶植國內科技大廠發展，使其更具世界競爭力；同時，政府將在全臺各地同步推動140項以上的地方基礎建設，促進地方交通及公共建設健全發展。

卓院長提到，以上這些建設推動都需要經費執行，惟目前行政院與立法院在今（114）年度中央政府總預算的溝通上遭遇若干困難，如同車子的輪胎漏氣一樣，難以繼續前進。而目前國際情勢變化多端，如朝野之間無法團結合作，臺灣就無法站穩腳步，不僅降低其他國家與我國合作的意願，更有可能隨時被其他競爭國家超越。

卓院長請大家放心，行政團隊在年後會全力促進朝野和諧，重新充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子繼續開得平穩、順暢，使國人能夠安心過每一天，也請大家繼續支持賴總統及其所帶領的中央政府，未來臺灣絕對會是一個更進步、更文明的國家。包括行政院發言人李慧芝、立法委員林月琴、郭昱晴等也陪同院長桃園走春拜年行程。