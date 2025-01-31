警消殉職／首例！28歲警黃瑋震遭賓士猴毒駕撞死　留下妻與4歲兒

▲三重警黃瑋震值勤途中，遭毒駕男子黃國維高速逆撞，不幸殉職。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／新北報導

2024年7月13日，新北市三重警分局28歲警員黃瑋震凌晨搭警車巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」等毒品的男子黃國維駕車高速逆撞身亡，妻兒頓失家中經濟來源，同時也成為首件毒駕害警殉職首例，而前科累累的黃國維在去年12月，被依妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌起訴，全案正在審理中。

起訴指出，黃國維是警方列管治安人口、前科累累，2024年4月13日曾在新北市五股區台64線高架道上，涉持刀追逐蔡姓妻子追問是否外遇，蔡女跳下高架橋慘死，黃國維被依過失致死罪嫌移送新北檢、訊後交保5萬元；又在6月18日當街持刀談判，被警員攔截圍捕。

7月12日下午3時許起，黃陸續吸食第三級毒品愷他命，以及摻有愷他命、第四級毒品2-(2)氯苯基-2-經基環己酮（愷他命原料之一）、當時尚未列為第三級毒品管制的動物麻醉用藥異丙帕酯、人體麻醉用藥依托咪酯的電子煙彈，13日凌晨12時許駕駛賓士搭載友人外出。

▲黃國維吸食「喪屍煙彈」撞死員警，成為全台首例。

途中因毒品藥效發作，黃沿路高速蛇行、闖紅燈，凌晨1時許黃員與21歲周姓員警正駕車值勤巡邏，在三重區正義北路、龍門路口停等紅燈時，遭逆向的黃高速衝撞，當場被撞進民宅騎樓，另輛多元計程車也被波及。

事故造成駕車的周員腦震盪，彭姓運將與黃國維車上的乘客各受有多處擦挫傷，5人皆無生命危險，但坐在副駕的黃員首當其衝，因全身多處骨折導致創傷性血胸，緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。

▲黃瑋震在2020年結婚，育有1名4歲兒子。（圖／翻攝黃員臉書）



黃員為高雄人，警專33期畢業，在北部服務多年，2017年迄今共記功4次，嘉獎437支， 2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，卻不幸遭遇橫禍殉職。

事發隔天，妻子用黃員的臉書發文透露，事發前丈夫才打電話跟兒子暢聊外星人和恐龍，哄著他入睡，沒想到卻在幾小時後接到噩耗，「和兒子約定好的週末出遊計畫，還充滿期待的聲音，就停在那裡了，永遠都不會成行了。」

新北地檢署於12月2日偵結，依妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌起訴黃國維，最重可判無期徒刑，全案由國民法官審理。事實上本案也是警員執勤遭嫌犯吸食依托咪酯毒駕而殉職首例，行政院因此於2024年8月將依托咪酯提升為第三級毒品，然而毒駕事件至今仍層出不窮。