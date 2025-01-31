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過年最夯外送美食排行大公開！加碼看年度爆紅美食

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲過年熱門外送美食大公開。（示意圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

過年吃膩年菜又不想出門，叫外送最方便！2大外送平台首度公開「過年熱門外送美食排行」，包括漢堡、四季豆同步上榜；Uber Eats更曝光18縣市年度爆紅美食，foodpanda則揭秘1周美食指標，跟著點準沒錯。

▲▼麥當勞麥香魚、雙層麥香魚 。（圖／記者蕭筠攝）

▲根據數據分析，Uber Eats過年熱門美食TOP5皆由麥當勞拿下。（示意圖／記者蕭筠攝）

●Uber Eats
Uber Eats「過年熱門外送美食TOP10」大公開，前5名皆由麥當勞奪下，依序是雙層牛肉吉事堡餐、勁辣雞腿堡餐、豬肉滿福堡加蛋餐、麥香魚餐、麥克雞塊餐，可以發現消費者過年喜愛用麥當勞來滿足三餐；後5名則是四季豆、優多綠茶、蘋果派、高山金萱茶、招牌鍋貼，選擇大不同。

Uber Eats更首度揭曉18縣市年度爆紅美食，全台共有13個縣市的「訂購榜冠軍」由「手搖飲」奪下，像是「一沐日」的「油切蕎麥茶」超受歡迎，位居6個縣市排行榜首位；2022年開始在台灣快速竄紅的「酸菜魚」在線上也同樣熱門，該類餐點在平台上點購量年成長超過138倍，強勢登上台北市點購量成長最多的「爆紅榜」第1名。

同步觀察下單量排行榜中發現「基隆」是全台最愛台味小吃的縣市，其中又以「煎餃」連2年蟬榜首，水煎包、蔥油餅同樣名列前5名；最愛吃經典不敗美食的還有台東人，像是老字號排隊炸雞名店「藍蜻蜓」在平台上也是人氣餐廳，「炸雞全餐」連2年穩居台東熱門品項排行榜首。

而在台灣民眾最愛點購的生鮮日用品項中「統一布丁」是最大黑馬，成為除了水、衛生紙等日常品項，出現在多達16個縣市的前5大熱門生鮮點購榜，是全台大人小孩都愛的療癒美味。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開過年期間人氣外送美食TOP5。（圖／foodpanda提供）

●foodpanda
foodpanda公開「過年人氣外送美食TOP5」，依序是奶茶、漢堡、甜不辣、熱狗、四季豆，成為年節聚會必備美食。

同步公布「2024年外送排行榜」，根據平台關鍵字搜尋包括飲料、火鍋、素食、鹽酥雞都是熱門關鍵字，其中，因台灣人一早喜愛來杯咖啡提神，進一步觀察咖啡種類關鍵字排行榜，「冰美式」壓倒性成為熱搜冠軍，而最受歡迎的泡麵竟不是肉燥麵，而是「韓國辛拉麵」。

加碼揭秘1周美食指標，根據外送數據分析顯示，周一至周日的外送品項大不同，周一至周二以「飲料和冰美式」成為最熱門選擇；周三「小周末」速食需求大增，漢堡炸雞變成首選，周四「吃火鍋」最夯；周五至周日則分別是「雞排」、「鹽酥雞」、「家常炒飯」為外送夯品。

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