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收容人假釋「腿傷回不了家」　明德外役監專人護送見祖母

▲▼黃姓收容人假釋出獄後因腳傷，難以返家，明德外役監特別護送他到家，還協助申請社會補助。（圖／矯正署提供）

▲黃姓收容人（中）假釋出獄後因腳傷難以返家，明德外役監特別護送他到家。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

收容人犯錯入獄執行完畢後，最期待的就是獲得假釋提早離開監所。但明德外役監黃姓收容人，日前獲准假釋後，卻因腿部受傷嚴重，無法自行返家；再加上家中僅有年邁祖母，也不能接他回家。因此獄方人員在假釋當天就護送黃男返家，此外還協助黃男申請社會救助補助，協助復歸社會。

假釋是收容人執行刑罰期間，最期待的希望。然而黃姓收容人因腿部受傷嚴重，無法自行行走，假釋返家及假釋後到地檢署報到成為他的困擾。另外，收容人出監後的生活是一個重要的社會問題，黃姓收容人家境不佳也需社會福利救助。因此明德外役監典獄長莊國勝得知黃男的處境後，要求獄方的教化科評估。經教化科評估須專案護送黃男返家及地檢署報到，並且協助進行案家需求評估，以便提供後續的社會福利資源銜接，上報莊國勝後，獲得許可。

因此黃男日前假釋後，由教化科派遣專人，陪同黃男返回新北市汐止住家，之後又陪同黃男到地檢署報到。此外，獄方也協助聯繫市政府的社工人員，協助黃男申請社會福利救助事宜，讓一切都儘快步上正軌，黃男才能早入復歸社會。

本次護送和支持顯示明德外役監平時對收容人的照顧。考慮黃男行動上不便至地檢署報到，護送返家時一併護送黃男到地檢署報到。明德外役監溫馨護送黃男返家的作為，深獲黃男與家人感激，黃男肯定的表示，往後會改過自新，為社會貢獻一己之力。

▼黃姓收容人家中經濟困難，明德外役監人員還協助申請社會補助。（圖／矯正署提供）

▲▼黃姓收容人假釋出獄後因腳傷，難以返家，明德外役監特別護送他到家，還協助申請社會補助。（圖／矯正署提供）

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