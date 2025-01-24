　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪污判21年2月！前南投縣長「潛修佛法又多病」求情　法官打臉

▲前南投縣長李朝卿犯下的貪污案件，全數定讞，目前已經在監執行。（圖／資料照）　

▲南投縣前縣長李朝卿2018年已因貪污罪入獄服刑至今。（圖／資料照）　

記者黃哲民／台北報導

南投縣前縣長李朝卿任內犯下多起公共工程收回扣案，去年（2024年）被依《貪污治罪條例》判刑定讞，98罪刑期加總高達656年4月，經檢方3度聲請定應執行刑，法院最後裁定須執行21年2月徒刑，李朝卿提起抗告，請求審酌他年邁多病、已潛修佛法一心懺悔，希望刑期低於17年6月，仍被最高法院駁回確定。已服刑6年多的李朝卿，還須服刑4年多才有機會申請假釋。

現年74歲的李朝卿於2018年10月25日入獄至今，當時他因「南投縣政府98莫拉克信義鄉神木村聯外道路災修復建工程」等8件工程弊案，各被判刑12年到14年定讞，經台中高分院裁定應執行14年8月徒刑，2021年間又因「埔里虎頭山遊憩區景觀改善工程」等9件弊案，各被判刑12年定讞，再被裁定17罪應執行16年6月徒刑。

李朝卿所犯其餘貪污罪，歷經更審纏訟11年餘，去年8月經最高院駁回上訴，各判刑5年6月到6年2月、全部定讞，檢方隨即第3度聲請定應執行刑，以確認李朝卿到底要入獄服刑多久。

李朝卿具狀求情，聲稱所犯98罪均為同一時期與同一罪名，「涉案金額甚少」，並已繳回全部犯罪所得，他是初犯，服刑期間潛修佛法、一心懺悔，加上他已74歲，曾中風且復發機率高，又罹患多種疾病纏身、行動不便，懇請法官從寬裁定，讓他應執行刑「不逾17年6月為禱」。

台中高分院認為李朝卿所犯98罪都是《貪污治罪條例》之罪，都和南投縣政府公共工程相關，犯罪時間介於2010年7月到2012年間、時期不短，98罪刑期加總後高達656年4月。

不過法官指出，前17罪曾定應執行16年6月徒刑，則重定應執行刑的天花板，應以之後81罪刑期加總的450年4月為限，至於李朝卿聲稱犯後知所悔悟、已繳回犯罪所得、請求依情堪憫恕從寬量刑等，並非定應執行刑程序所須重複考量。

台中高分院去年11月20日裁定李朝卿應執行21年2月徒刑，李提起抗告求轉圜，最高院駁回他的抗告確定。李被起訴前曾羈押約4個月，服刑至今6年3個月，還須坐牢4年多才刑期過半，符合申請假釋所需條件之一，另須符合「有悛悔實據」、「累進處遇表現達標」2要件，才有機會獲准假釋。

李朝卿於2005年代表國民黨參選南投縣長，順利當選，2009年成功連任，隨即因向轄內公共工程廠商收約10%回扣、不法所得逾1000萬元，2012年11月30日被檢調搜索約談後聲押禁見獲准，並被內政部停職，李隔年（2013年）3月被起訴後交保，3度申請復職都被內政部駁回，李打行政訴訟也敗訴確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台首間室內玩雪樂園　宣布結束營業
民眾闖總統府車道！　咬傷憲兵
快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回
已內建在iPhone　1常見App成「新外遇神器」：超難被發
快訊／鐵工廠電鋸割鐵桶「突膨脹爆炸」　師傅遭爆頭噴血
桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒
基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出喪屍煙彈
2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張
北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

救援畫面曝！林口發電廠外海翻船1失蹤　2移工赤腳帶傷爬消波塊

快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回

控公公性侵「跪地唸經抵抗」新北女墜樓慘死　丈夫隔天也身亡

快訊／鐵工廠電鋸割鐵桶「突膨脹爆炸」　師傅遭爆頭噴血

快訊／台11線油桶掉滿地！路面布滿油漬　警急籲：車速放慢行駛

彰化新路成飆車族最愛！深夜群聚搏命競速　住戶被吵到快抓狂

基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出安毒+喪屍煙彈

銀行帳號久沒用！匯進200萬秒轉出　女稱匯錯還錢...真相曝

單親媽獨養2身障兒...年前一把火家被燒了　送暖讓她勇敢走下去

獨／不只5億！高中生遺產2年暴漲　「一地段」現值飆破21億元

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

救援畫面曝！林口發電廠外海翻船1失蹤　2移工赤腳帶傷爬消波塊

快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回

控公公性侵「跪地唸經抵抗」新北女墜樓慘死　丈夫隔天也身亡

快訊／鐵工廠電鋸割鐵桶「突膨脹爆炸」　師傅遭爆頭噴血

快訊／台11線油桶掉滿地！路面布滿油漬　警急籲：車速放慢行駛

彰化新路成飆車族最愛！深夜群聚搏命競速　住戶被吵到快抓狂

基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出安毒+喪屍煙彈

銀行帳號久沒用！匯進200萬秒轉出　女稱匯錯還錢...真相曝

單親媽獨養2身障兒...年前一把火家被燒了　送暖讓她勇敢走下去

獨／不只5億！高中生遺產2年暴漲　「一地段」現值飆破21億元

救援畫面曝！林口發電廠外海翻船1失蹤　2移工赤腳帶傷爬消波塊

一粒「全白裝扮飄仙氣」再掀日網熱議！　3.5萬人讚翻朝聖

真的GG了！男網紅冒險和毒蛇一起拍片　「命根被狠狠咬住」

租約到期！全台首間室內玩雪樂園3月結束營業

年薪300多萬「在家工作」也可以！　這2種職缺最搶手

高齡化浪潮推動不動產市場轉型　養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵

民眾闖總統府車道「咬傷憲兵」　警方依傷害罪帶回偵辦

紐時：美國有意與中國談判　北京獲喘息空間

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％　船公司持續降價收貨

快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

社會熱門新聞

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

8台人淪豬仔　家屬祭出「以黑制詐」

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

更多熱門

相關新聞

前南投縣長李朝卿貪污98罪　打苦情牌求放過

前南投縣長李朝卿貪污98罪　打苦情牌求放過

前南投縣長李朝卿犯貪污治罪條例等罪，其中98罪被判有期徒刑定讞，刑期總計656年4月，檢方聲請定應執行刑，最高法院維持台中高分院認定，裁定應執行21年2月確定。

即／鈕承澤現身　到派出所報到畫面曝

即／鈕承澤現身　到派出所報到畫面曝

即／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

即／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

北檢待2hrs現身　鈕承澤90度鞠躬喊「謝謝大家」

北檢待2hrs現身　鈕承澤90度鞠躬喊「謝謝大家」

清潔隊出缺他「90萬元賣掉」 竹田鄉長被起訴

清潔隊出缺他「90萬元賣掉」 竹田鄉長被起訴

關鍵字：

李朝卿公共工程回扣貪污收賄假釋

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面