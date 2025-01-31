去高雄「搧海風」！5區限定海線旅行開吃拍爆　3／31前還賺4500元

▲永安濕地環境象徵生態保育的精神。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄海線觀光資源豐富，除了有新鮮漁貨，還有海洋濕地生態及漁村文化歷史底醞。高雄觀光局去年底辦理「海線潮旅行團體旅遊補助計畫」，鼓勵全台旅行社組團來到海線茄萣、永安、彌陀、梓官及林園旅遊，只要符合條件，每團就補助車資4500元，這項補助計畫宣布延長至3月31日。

▲到彌陀漫步海岸光廊享受海線夕陽。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，高雄是魅力十足的海洋城市，除了愛河灣、旗津，更不可錯過茄萣、永安、彌陀、梓官及林園等沿海各區獨特的海線風情。從最北邊的茄萣到市境之南林園，有象徵保育精神的濕地生態、可遠眺海岸線且遍布泥岩地景的漯底山自然公園、榮獲漁業署漁港環境評鑑三星獎的彌陀漁港、乘載舊日榮光的林園老街等，歡迎大家組團來高雄，體驗最道地的高雄海岸風光。

▲漯底山泥岩地形自然生態。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，海線潮旅行團體旅遊補助計畫是補助國內合法旅行業，出團至茄萣、永安、彌陀、梓官及林園遊覽及用餐，計畫不限平、假日和天數，不過出團總支出金額需達新台幣1萬元以上，且每團團員至少15人以上，年齡、國籍則不限。受理出團時間自2024年12月16日至2025年3月31日止，並於4月15日截止受理、或預算用罄為止。

出團方案有兩部分，第一，在45處指定景點規劃2處參觀；第二則是規畫1處景點參觀，並安排導覽人員做景點解說，兩方案都需在景點停留至少1.5小時，就能申請每團車資4500元。

▲海線地區是高雄重要的漁業寶庫。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，高雄海線具多元觀光魅力，如生態豐富的茄萣濕地、到「石斑魚的故鄉」永安品嘗肉質細緻、味道鮮甜且富含膠原蛋白的鑽石水石斑魚、走訪各具特色的彩繪社區聚落；還有民眾採買新鮮漁貨首選的興達港與蚵子寮觀光魚市、讓人放鬆的烏林投海岸步道景致、充滿人文風情的林園清水巖與安樂樓等。歡迎全國旅行社帶遊客來高雄體驗海線之美，品味地方風情文化，更能將新鮮的海味帶回家。