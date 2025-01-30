防進口菇混充國產乾香菇　專業菜販一張圖教辨識技巧

▲菜販廖炯程提供進口與國產香菇辨識技巧。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

乾香菇是家庭常用料理食材必備乾貨，也是年菜的重要配角，也因為用途廣、市場需求高，常有不肖業者以進口香菇混充國產乾香菇販售。專業菜販廖炯程傳授3招辨識進口與國產香菇的差別，可從香菇的表面與氣味判斷，此外，最好找有信譽的商家購買，避免買到混充的進口香菇。

經常在臉書分享蔬菜知識的新莊公有市場菜販廖炯程表示，乾香菇用途廣，從餐飲小吃店到居家料理，一直都是重要食材之一，因市場需求大，國產香菇不免供不應求，必須仰賴進口，但也因此有不肖業者以進口菇混充國產菇販售。

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廖炯程圖解進口與國產菇的差別，首先，進口香菇經過特別的處理過程，烘乾後會用濕布抹平表面，讓表面光滑油亮的感覺，但台灣香菇沒有這道工序，所以通常表面會有皺摺；其次，台灣菇面大部分不會有過多的裂紋，進口菇則有明顯的裂紋花面；此外，在菇柄部位，進口菇通常會經過修剪，國產香菇則會留著菇柄。

廖炯程進一步指出，進口或國產也可從氣味辨別，國產菇香氣濃郁，而進口菇往往夾帶著霉味，因為運輸的路途遙遠，加上體積大的貨物運輸幾乎都是海運，所以受潮的風險大幅提升，想在長途運輸中濕度保持15%以下的乾燥狀態非常困難，這也是進口香菇最引人詬病的問題。

廖炯程也建議，除了靠外觀、氣味辨識進口與國產香菇外，也可以找市場有固定攤位、或有信譽的店家購買。