高速公路下午「壅塞路段」曝！國5南向17時後再出發

▲國道上午發生事故造成回堵。（圖／高公局提供）

記者趙于婷／台北報導

今天是大年初一，高公局預估今日交通量為123百萬車公里，預判下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國6西向舊正-霧峰系統，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人於下午5時後出發。

高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為37.2百萬車公里，今上午8時10分於國3南向105.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時44分排除，造成後方車流回堵5公里；9時47分於國1北向171公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於上午10時3分排除，造成後方車流回堵4公里。

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另外，上午10時3分於國1北向343.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時6分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局提醒，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另籲請駕駛人務必依速限規定行駛，並注意車前狀況，保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛。