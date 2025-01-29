走春車潮湧現　國3北部「紫爆」最慢時速剩10公里

▲初一上午國3北上路段出現塞車。（圖／取自高公局1968網站）



生活中心／台北報導

今天大年初一，國道出現走春出遊車潮，根據高速公路局1968即時路況顯示，目前北部國道較為壅塞，部分路段出現「紫爆」，時速最慢僅剩10公里；南下路段稍早也因發生事故，一度回堵5公里。

高公局國道路況預報員陳立哲指出，截至上午9點國道全線交通量為23.7百萬車公里，預估今天的交通量將來到123百萬車公里，在國道5號部分，國道5號南向雪隧通過量次為13000輛次，跟去年同期相較減少約15.9%。

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▲國道部分路段出現「紫爆」時速僅10公里。（圖／取自高公局1968網站）



在國道各區的交通狀況部分，陳立哲說，北區的部分目前有車流湧現，而在國道3號南向的茄苳路段，在上午8時有事故發生，導致回堵5公里，目前事故已排除，車流逐漸恢復順暢；國道5號在南港系統路段有車多的情形，請各位用路人循序漸進。

針對今天的路況預測，陳立哲說，在北區的部分國道5號南港系統到頭城路段，在下午5點前車流量相對大，國道1號南向楊梅到頭份路段以及國道3號的中和到關西路段在下午4點前車流相對集中。

中區部分，國道1號南向的彰化系統到埔鹽系統，車流主要集中在早上8點到下午4點之間，而在國道3號的快官到霧峰系統，以及草屯到名間路段，車流主要集中在中午時段，南區的部分車流大致正常。

高公局提醒，今日疏導措施包括上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。