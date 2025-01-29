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2025年國運如何？　各家命理老師分析出爐

（示意圖／pexels）

▲2025年是乙巳火蛇年，命理師分析整體國運。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

如今已正式進入2025乙巳火蛇年，除了各個知名廟宇開始抽取國運籤外，不少命理老師也開始分析2025年的整體國運。《CTWANT》就彙整諸位著名命理老師的論點，方便讓讀者們理解。而諸位老師大多認定國際和兩岸關係的動盪，並認為地緣政治風險會對台灣的內政與經濟帶來重大影響。同時認為2025年的經濟開局艱難，但下半年可能回穩並帶來一定的增長。科技產業被視為主要的支撐力量。

命理大師蔡上機

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經濟與科技產業

台灣經濟持續由高新科技代工產業支撐，尤其是以台積電為首的相關科技業，不僅帶動國內經濟增長，還穩居全球經濟體系的重要地位。預計台積電等企業的營收和毛利率將創歷史新高，成為股市表現的領頭羊，相關科技產業如晶片製造、電動車零組件也將表現亮眼。然而，全球經濟放緩、川普發起的貿易戰，以及通貨膨脹等問題，恐對台灣股市帶來不確定性，尤其是兩岸地緣政治的風險，將成為台灣市場的潛在隱憂。

政治局勢

內政方面，執政黨可能面臨黨內派系的分裂與對抗，在野勢力對立法院施加巨大壓力，形成多方勢力爭奪權力的局面。此外，社會運動可能再次興起，年輕世代的知識份子積極參與政治，掀起類似太陽花運動的罷免潮和抗議活動，要求解散國會的呼聲或將出現。

國際影響與關鍵人物

全球三大非政治領袖，包括台積電張忠謀、輝達黃仁勳和特斯拉伊隆·馬斯克，影響力已超越傳統政治領袖。2025年將迎來自動無人化的時代，馬斯克的天地人科技（太空、地表、人類自動化）將引領新一波創新浪潮，但需注意其可能陷入桃色醜聞或重大危機。

風水大師江柏樂

經濟與產業

2025年上半年經濟低迷，股市震盪、房市冷清，尤其小型建商可能因資金困難而倒閉。消費力下滑將對精品、奢侈品產業造成衝擊。然而，與「火」相關的產業，如夜市、小吃店、餐飲業，受惠於五行「九紫離火運」而表現強勁，下半年景氣有望回升，股市和房市逐步回暖，農曆7、8、10、11月尤為活躍。

政治與兩岸危機

賴清德逢「沖太歲」，兩岸關係面臨巨大風險。特別是在過年後的1月份，可能發生擦槍走火的危機，需警惕短期封鎖或爆炸性事件。江柏樂強調，賴清德應緩和言辭，傾聽各方意見，避免激化矛盾，否則可能將台灣拖入險境。

整體展望

雖然2025年動盪不安，但下半年情勢改善，特別是股市和房市降溫趨緩。無論是政府還是民間，都應抱持居安思危的態度，以應對可能的挑戰。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙

疫情與自然災害

木代表生物，火象徵爆炸，楊登嵙提醒2025年須警惕疫情（如新冠肺炎、腸病毒、流感等）和地震火山活動，尤其是5級以上地震可能頻發。另應注意非洲豬瘟、禽流感等動物疫病可能帶來的影響，強調個人衛生和防疫意識。

經濟與投資建議

景氣谷底回升但力道疲軟，建議投資者關注與「火」相關的產業，如AI人工智慧、高科技設備、軍工產業；以及與「木」相關的生技、綠能等股票，避開金類股（如奢侈品、高價汽車）。

國際與地緣政治

朝鮮半島持續緊張，北韓威脅核武動用，南韓戒嚴令的發布反映局勢危急。此外，俄烏戰爭和中東衝突仍在延續，國際旅行需格外小心，尤其是前往西方國家。

塔羅占卜與紫微斗數靜唯老師

流年分析

2025年的「正義」牌象徵兩岸和國內的政治將經歷重大變化。領導階層的權力洗牌和司法公信力挑戰可能引發民意震盪，但也預示改革的必要性。紫微斗數中，天機化祿代表新創科技（如量子晶片、人工智能）將蓬勃發展，太陰化忌則暗示房市低迷與年長女性健康問題增加。

國際與兩岸局勢

上半年局勢不穩，尤其需關注台海問題和南海危機。短期封鎖或爆炸性事件可能引發恐慌，但下半年木星進入巨蟹座，傳統儒道文化與價值觀將再受重視，最終形成人心穩定的局面。

自然災害

地震與颱風頻繁，但影響有限。農曆10月後，台灣經濟與社會可能迎來苦盡甘來的轉折點。

感應占卜師王妙坤

國運與政局

國運旺盛，但政策保守可能導致停滯不前，政黨之間的對抗加劇，執政黨需謹慎應對，避免爆發重大貪污弊案。

經濟發展

整體經濟平穩，夏季傳統產業及畜牧業需警惕虧損。冬季情況回暖，民生物價逐步穩定。

自然與氣候

氣候變化劇烈，颱風來得急且猛，雨量豐沛；地震頻繁但影響輕微。

外交與兩岸

對外展現友好姿態但收效有限，兩岸在私下交流將逐步放寬，有助於國內經濟發展。

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