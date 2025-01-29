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家屬過年「1原因」硬要病患住加護！醫嘆：別人家小孩死不完

醫師嘆，病患家屬問能不能住加護病房，因為過年沒人顧。（示意圖／Pexels）

▲醫師嘆，病患家屬要求住加護病房，因為過年沒人顧。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

今年春節9天連假，不少人返鄉過年，但也有些職業必須要堅守崗位，醫護就是其中之一。知名胸腔外科醫師李佳穎近日分享醫療現場實例，讓他感嘆，「別人家小孩死不完，熱情會被燃燒殆盡都是因為這些人。」

醫師李佳穎在臉書發文，表示「過年期間，為了希望讓加護病房的護理人員，也有機會能放個2-3天的假，能回家與家人團聚，也希望加護病房的病床留給真正需要的重症病人，一早就到加護病房去將較輕症或較穩定的患者轉出，空了一些病床出來想讓護理人員放假。」

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怎料過了1到2小時候，病患家屬說，「我們家人要放假過年⋯沒人能來照顧⋯所以希望住加護病房」、「醫師過年期間可能沒法來查房⋯所以要住加護病房！！」李佳穎在標籤處嘆，「別人家小孩死不完」、「熱情會被燃燒殆盡都是因為這些人」。

貼文一出，不少網友紛紛留言「就要求他自費阿」、「加護病房的醫護人員真的好委屈哦，他們的工作量真的很重」、「建議衛福部允許醫療機構過年期間加N倍收費」、「我家的寵物沒辦法顧也會送去寵物旅館，洗澡要加錢～ICU包吃包喝洗澡不用錢喔」、「這種人真的很過份，沒有體貼別人的心腸只想到自己需要」。

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