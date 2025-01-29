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光明燈別亂點！　命理師曝5禁忌

光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動。（圖／楊登嵙提供）

▲光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。

光明燈常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美也看得到類似「光明燈」的祈福蠟燭座，主要是在天主教和正教會的教堂中，讓信眾可以自由點燃，代表自己對耶穌基督或天主的信仰可以照亮世上其他人，並且祈求上帝的祝福。

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楊登嵙指出，春節點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」一般選擇在農曆正月初九日（八日深夜子時）也就是玉皇大帝生日、俗稱「天公生」的日子，但坊間寺廟都會選擇在農曆11月就開放民眾提早登記點燈，像艋舺龍山寺每年年底都會擠滿民眾排隊點燈，民眾為了要搶拿號碼牌，拿板凳卡位占據馬路。

到了農曆正月初九日，廟方就會舉行安光明燈儀式，廟方會協助民眾將姓名、出生年月日、住址、認捐功德金等資訊寫入文疏，如果可以的話，欲點燈的當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，但沒有也無妨。有些廟宇還會在接下來一年裡每月農曆的初一和十五，在正殿裡舉行法會，為點燈的信眾們誦經祈福，並藉此功德願力，迴向給點燈的眾生。

以下詳述點光明燈的禁忌

亡者不點光明燈

光明燈是為「活人」祈福，不適用於過世的人，所以不得為死去的親屬、嬰靈點光明燈。若想為過世的親人祈福，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

資料填寫要正確

過去曾有一位信徒犯太歲，因而去廟裡安太歲，結果整年運勢還是非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

不可黑底

黑底代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，引發負面運勢。

不可移動

光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

不可熄滅

光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

楊登嵙教授提醒，若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。光明燈就像在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生路。藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。

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