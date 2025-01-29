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寇乃馨除夕破冰賈永婕　心結全曝光

▲▼寇乃馨(左)、賈永婕（右）。（圖／翻攝臉書）

▲寇乃馨(左)、賈永婕（右）。（圖／翻攝臉書） 

記者葉國吏／綜合報導　

寇乃馨與賈永婕在除夕夜破冰和解。兩人在除夕夜於社交媒體上留言提到2人當年心結，最後賈永婕也大方邀請寇乃馨來台北101遊玩。

賈永婕日前出席綜藝教父王偉忠大女兒王羚的歸寧宴，與路嘉怡破冰。除夕夜寇乃馨也在社交媒體上表示希望能與賈永婕和解，並提到當年兩人之間的心結。

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▲▼寇乃馨與賈永婕在除夕夜破冰和解。（圖／翻攝臉書／賈永婕的跑跳人生）

▲寇乃馨與賈永婕在除夕夜破冰和解。（圖／翻攝臉書／賈永婕的跑跳人生，下同）

寇乃馨透露，看到賈永婕和路嘉怡破冰的新聞後，她在賈永婕的臉書留言：「天〜我最無法抵抗這種美女姐妹真情感人大和解的劇情⋯已看哭我〜」賈永婕則幽默回應：「哈哈哈哈，還是你也要來跟我大和解。」

寇乃馨隨即回應賈永婕：「哈哈哈，美麗智慧的賈董，但我們得先要有不合⋯才能來大和解啊？（我突然開始認真努力回想⋯我們沒有什麼青春年少時的過節吧？）」賈永婕笑著回憶：「因為你功課好、又漂亮，然後口才又好，我不喜歡你。」

▲▼寇乃馨與賈永婕在除夕夜破冰和解。（圖／翻攝臉書／賈永婕的跑跳人生）

寇乃馨也突然想起往事：「我想起舊恨了！當年我是活動主持人，你是代言嘉賓，你人美還露個大長腿，腿長到⋯當你我合照上報，我站你旁邊，像個哈比人⋯所以我不喜歡你！咱快來大和解吧！」賈永婕笑著回應：「哈哈哈，好，我原諒你。」

賈永婕隨即展現她的宣傳功力，邀請寇乃馨：「你這個北一女的高材生，2月14號要不要來101北一女的活動？」寇乃馨則回應：「賈董你太強了！你這宣傳行銷運營超能力真的無遠弗屆！情人節北一女也都全被你綁去101了？我超想去啊啊，但我2/14在美國幹另一件大事⋯只能先隔空支持你！！下回有好玩的，喊我們一起來並肩！」

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