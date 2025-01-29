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獨／酒駕撞死騎士！賓士男18萬交保逃海外未歸　家屬心寒提2訴求

記者劉人豪／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段15號越堤道，2023年3月8日發生酒駕死亡車禍，50歲的許姓工人騎機車外出，慘遭28歲的李男酒駕開賓士撞斃，李男18萬元交保候傳。許男的34歲外甥不滿指出，李男交保隔天就搭飛機逃出境，至今未回台，「像林克穎案翻版」，說也不敢奢望李男回台，提出2訴求，希望導致死亡或者重傷結果的案件，不羈押交保也要限制出境、出海；交保裁定後，被害者及家屬可以有管道獲得協助救濟。

該起案件發生於2023年3月8日，死者許男當時騎車行經疏洪道，打了方向燈準備左轉，但卻遭後方賓士轎車逆向高速撞上，許男整個人被撞飛凌空翻滾5圈，還來不及落地，再遭賓士「二度撞擊」，夾在車頭與護欄間，當場腦液滲出慘死。

▲▼三重疏洪道汽機車互撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲李男酒駕撞死許姓工人，許男家屬說李男交保隔天就逃出國了。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，肇事的李男事發前晚與好友前往林森北路喝酒狂歡，一路喝到凌晨兩點，還醉到斷片，連怎麼回家的都不知道，只知道自己醒來就在家了；事發當天上午明知自己仍在宿醉，但仍開車載著會計女友出門上班，不料釀成大禍，酒測值達0.5mg/L，明顯超標，當場依現行犯逮捕，全案訊後移送地檢署複訊，8日晚間檢方裁定李男18萬元交保。

許男的外甥指出，當時李男18萬交保但沒有限制出境出海，他們得知後，希望針對交保決定提出抗議，但因身份關係似乎無法作為案件直接當事人進行救濟，後來向議員陳情，得知李男交保隔天就搭飛機逃亡。

▲▼三重疏洪道撞死人，酒駕的26歲李男。（圖／記者黃彥傑攝）

▲李男酒駕撞死人18萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

外甥提出法院裁定書指出，李男於準備程序傳喚應到庭時，無正當理由不到庭，拘提無著逃匿，新北地院2024年5月裁定18萬保證金沒入。「李男如果有回國，早就被羈押了。」

外甥表示，當時事發後到殯儀館看舅舅，「看到你的頭骨整個凹陷、眼睛突出無法闔眼，雙手和雙腳扭曲變形、骨折斷裂，那畫面成了我永遠的陰影與痛苦」。並不滿表示李男交保逃亡，在國外過著安逸的生活。

▲▼機車騎士騰空飛起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲許姓工人被撞後騰空飛起。（圖／記者陳以昇翻攝）

外甥說，希望導致死亡或者重傷結果的案件，檢察官就算不羈押交保，也要限制住居、出境、出海以及電子腳鐐；也希望檢察官做出交保裁定後，被害者及家屬可以有管道獲得救濟，「這就像林克穎案翻版，我們也不奢望兇手能回國了，那就至少不要有下個我們這樣的事發生」， 只希望社會重視酒駕以及不要酒駕。

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