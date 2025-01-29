飲料加工廠第3代「代工破5百款」　自創氣泡茶飲原因曝光

記者邱中岳／台北報導

台灣茶葉舉世聞名，苗栗一個飲料加工廠替5百多種飲料代工，其中包括不少知名公司出品的飲料在內，加工廠老闆表示，第一代家族原本是做茶農，結合附近的其他茶農一起1投資成立製茶廠，後來逐漸轉型成為飲料加工，到現在第三代接班，也研發出利用花蓮蜜香紅茶加入二氧化碳氣體，成為刺激又清爽的健康飲品。

涂老闆是家族飲料代工廠的第3代，工廠替5百種飲料代工，現在許多市售知名品牌的飲料，都是出自同一家工廠生產，家族經營50年，以外销世界市場為主，國內客戶主要都是來尋求飲料加工，堪稱全國最專業飲料代工廠。

▲苗栗飲料代工廠代三代，利用氣泡水加上茶葉，創造出氣泡蜜香紅茶。（圖／記者邱中岳翻攝）

「家族祖父輩是茶農」，涂老闆表示，家族最早是茶農出身，在苗栗鳴鳳山地區，曾經結合其他茶農一起投資，並且成立第一家東久共同製茶公司，讓所有茶農的茶葉可以統一製造分銷並且販售，從採集、烘培到銷售，都由公司統一處理，後來才轉型成飲料加工廠，但是第三代的涂老闆心中仍對茶葉充滿興趣。

「創意發展，以氣泡結合茶葉」，涂老闆說，心理還是對茶葉有一份獨特的情分，有趣的涂老闆在飲料製作過程中，發現汽水儘管好喝，但是實在是有太多的糖分，所以異想天開，竟然用氣泡水加上紅茶，做出有刺激口感又沒有甜的氣泡飲，蜜香氣泡紅茶就這樣橫空出世。

▲苗栗飲料代工廠代三代，替超過5百種飲料代工，生產線也每天不停的轉。（圖／記者邱中岳翻攝）

繁瑣的超加工，會破壞食物本質，涂老闆指出，會選用花蓮瑞穗舞鶴的蜜香紅茶，是因為舞鶴的紅茶也一股天然淡淡的蜜香味，這個甜味也就是所謂的茶多酚，且花蓮蜜香紅茶是不能噴灑農藥，所以在安全上幾乎沒有疑慮，再利用二氧化碳加入茶飲中，在醇厚的茶葉中尋找刺激的口感。

涂老闆強調，花蓮舞鶴的蜜香紅茶，會吸引小綠葉蟬過來吃，茶樹就會產生保護機制，在蟬吃完葉子之後，茶葉會釋放好的物質修補傷口，茶葉分泌的物質就是蜜香味的來源，且只能是小綠葉蟬吃才可以，其他昆蟲則無法做到，這就是所謂的「著蜒」。

涂老闆在花蓮一次掃光20甲的蜜香紅茶茶葉，也將融合二氧化碳的刺激口感以及茶葉的清香，做出氣泡茶葉飲；他說，二氧化碳可以保持新鮮，並將氧氣才除在外，所以可以提升飲料的口感，另外選用鋁罐裝瓶，則擔心塑膠瓶透光讓茶葉變質，會大大影響飲料口感，期盼利用氣泡茶也讓飲料變得更有趣。