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問DeepSeek「輝達暴跌你害的？」　秒撇關係：鄉民叫你ALL IN台積電

記者蘇晟彥／綜合報導

DeepSeek（深度求索）強勢崛起後，美國科技股輝達首當其衝受到影響， 28日股價重挫 17%市值蒸發19.7兆。對此，不少媒體、用戶都紛紛上DeepSeek實際透過對話詢問「本人想法」，他也以長文分析輝達股價受挫原因，並直喊「輝達股價波動跟我無直接關聯，並調侃說，何不去問問股版鄉民，他們會叫你ALL IN台積電」

▼DeepSeek長文撇清自己影響輝達股價，並調侃「去問問股版鄉民要答案」。（圖／路透）

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

實際到DeepSeek詢問「輝達股價今天重挫是否跟你有關」，他則給我

股價暴跌更可能的實際原因包含

財報表現：營收、利潤或未來指引未達分析師預期。
市場波動：整體科技股修正、利率政策、地緣政治風險。
競爭壓力：例如AMD、自研晶片（如Google TPU）威脅市佔率。
供應鏈問題：晶片生產受阻或庫存調整。

極力撇清自己影響到輝達今天股價，並直言「自己跟輝達的關係就像『電風扇』跟、『風力發電廠』，雖然都涉及到風，但實際上自己是靠輝達吃飯，才不是反過去影響輝達股價，強調「並無直接關聯」。此外，DeepSeek認為自己只是提供技術、數據，無法自主影響市場機制。

但他最後也調侃說，或許下次輝達財報會議自己可以幫忙總結CEO的話，但至於股價為何漲跌，他建議不妨去問問「股票版」的鄉民，他們一定會叫你ALL IN 台積電。

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