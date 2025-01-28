高雄市警局長林炎田親赴駐地打氣　送客製化Q版紅包祝福同仁

▲高雄市警察局長林炎田發送客製化Q版春節紅包 。（圖／高雄市警局提供）

記者陳崑福／高雄報導

高雄市警察局長林炎田利用春節連續假期期間，親赴各警察駐地向執勤之同仁打氣，並發送紅包，祝福同仁乙巳金蛇年「雄」幸福，「警」如意，並請同仁執勤應注意自身安全。

今年春節連假有9天，警察人員由於工作性質特殊，全年無休，由各單位同仁採輪梯方式休假。而1月20日22時至2月3日24時之「114年加強重要節日安全維護工作」專案(昔稱「春安工作」)、及1月25日至2月16日的「吉伊卡娃冬日遊樂園」高雄燈會勤務、年貨大街、各大風景區及國道1號、3號暨10號等重要幹道交通疏導工作，勤務相對繁重。

林炎田局長為體恤同仁勤務辛勞，自25日連假起，即馬不停蹄親赴各分局及各外勤大隊(隊)發送紅包給服勤的同仁，除了祝福他們來年「蛇麼攏賀」外，並希望他們可以落實加強重要節日安全維護工作「治安平穩、交通順暢及民眾安心」三大工作主軸、圓滿完成冬日遊樂園專案勤務及落實各交通要道、著名景點之交通疏導工作的努力，讓鄉親們都可以在歡樂的氣氛、安全的環境中，安心過好年。

林局長所發送的紅包，特採客製化製作，以局長之Q版人物圖拜年方式呈現，甚為喜氣，借以彰顯團隊創意及供收受紅包同仁留存紀念。

林局長表示，員警在新春期間，全力投入治安、交通、為民服務及專案工作，雖然辛苦，但主要期盼民眾都能歡喜過年、平安出遊；感謝同仁的辛勞付出及警眷們的支持。