過年拜拜「大雞腿」超商就買得到！求財神、感謝地基主免煩惱

▲7-11「哈燒專櫃」推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前還可享2件99元超值優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

過年拜財神、家中拜地基主，許多人都會準備「雞腿」，如果來不及去市場又沒時間自行料理，超商也能買得到。7-11分別在鮮食、冷凍食品、哈燒專櫃都推出雞腿相關商品；全家今年合作人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出開運鮮食，其中「財神指定大雞腿油飯」也是拜拜首選。

▲7-11與台南晶英酒店主廚共同開發多款年節新品。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

傳聞地基主喜歡吃雞腿，民眾通常準備雞腿或雞腿便當，尤其除夕當天，雞腿相關商品銷售可較前周翻倍成長。為了滿足拜拜需求，7-ELEVEN推出多款雞腿商品，鮮食方面有新春包裝的雞腿便當「極饗-豪華奮起湖特製便當」。

7-11 自有品牌御料小館也與21風味館合作，推出冷凍規格、適合存放在冰箱的「御料小館x21Plus 美式烤雞腿」。

另外，哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前還可享2件99元超值優惠，鎖定住宅、商業型門市加強備貨，便利民眾準備除夕祭拜需求。

★全家

全家「開運鮮食」系列，今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，其中「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元。

其他開運鮮食還有「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」，還有超古錐的「雞腿造型麵包」喜氣應景，拜土地公也能可愛又方便。minimore甜點同步推出2款開運新品，包括鹹味小點「白醬海味鹹派」，以及「大橘大利泡芙」。

▲全家「財神指定大雞腿油飯」適合春節拜拜。（圖／全家提供）

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）