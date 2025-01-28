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天安門城樓曾秘密重建112天！　工人偷上班「家人都不知」

▲▼天安門城樓現狀。（圖／記者陳冠宇攝）

▲天安門城樓現狀。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓上宣布中共建政，這座歷史建築從此成為大陸政治的重要符號。為了保證重要活動使用時的安全，大陸官方曾經秘密重建天安門城樓，工程歷時112天。當時，城樓被巨大「天棚」嚴密圍住，北京市民以為只是「修繕」，而工人也被要求嚴格保密，「那段時間連家人都不知道我在哪兒幹活」。如今所見的天安門城樓，可以說是不折不扣的「現代建築」。

人民日報社旗下《人民文摘》期刊與人民網曾報導，天安門始建於明朝永樂15年（西元1417年），但現在矗立在北京中軸線上的天安門城樓，精確的建築時間是1969年12月15日至1970年4月7日。

1960年代初，技術人員在對天安門城樓的檢修中發現，大殿正廳一根12公尺高的柱子，柱心已經空了近10公尺。加上1966年，河北邢台發生規模7.2強震，使天安門城樓結構的損壞變形程度更為嚴重，隨時可能垮塌。

▲▼重建前的天安門城樓。（圖／翻攝自北京日報）

▲重建前的天安門城樓。（圖／翻攝自北京日報）

經過調查評估，大陸國務院決定拆除舊天安門城樓，在原址按原規模和原建築形式重新修建，建築材料全部更換為新。

1969年12月15日，天安門城樓重建工程開始。為了保密，大陸官方組成「天安門城樓重建領導小組」，抽調一批「根正苗紅」的人，按軍隊編制，組成了木工連、瓦工連、彩油連、架子工連和混合連5個施工連。

據當時的木工連組長姚來泉回憶：「那段時間連家人都不知道我在哪兒幹活，上不告父母，下不告妻兒。每個工種各有各的證件，每道工序之間不准互相打聽……」

為了秘密施工，施工團隊僅耗時8天，就用杉篙和葦席搭起一個巨大的「天棚」，把長66公尺、寬37公尺、高33.7公尺的天安門城樓完全包覆。多數北京民眾以為，這只是一次普通的維護修繕。

▼重建期間，被天棚遮蔽的天安門城樓。（圖／翻攝自北京日報）

▲▼重建期間，被天棚遮蔽的天安門城樓。（圖／翻攝自北京日報）

接著是拆除城樓，為了保證重建後「原樣不動，尺寸不變」，維持城樓的建築形制，在拆卸時，工人們把拆下來的一磚一石、一瓦一木都按順序編號放好、登記入冊，拍下照片，內外、上下、左右，按原樣編碼起來。

最後，僅花費7天時間，舊城樓被全部拆除，並於1970年4月7日竣工，歷時112天，大陸21省份的216個部門參與其中，施工人數高峰時達2700多人。

負責拆除舊城樓的木工連副連長、北京建工五建集團退休職工葉容溪說，他最難忘的是城樓上拆出的「寶盒」。根據明清史籍記載，盒子裡的東西是古代的「鎮樓之寶」，裡面的金元寶、五彩糧和朱砂，則是古人用來避邪之物。

幾個月後，城樓重建完成時，原來寶盒的位置，被放進了一塊漢白玉石，上面刻著「1970年1-3月重建」的字樣。這塊藏進屋脊內的漢白玉石，也成了重建天安門城樓的歷史見證。

▼1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓上宣告中共建政。（圖／翻攝自新華網）

▲▼1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓上宣告中共建政。（圖／翻攝自新華網）

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