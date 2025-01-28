日本「1國民美食」大票台人狂搖頭！他吃一次嚇：狂灌水洗嘴巴

▲原PO好奇台人對納豆接受程度如何。（示意圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人喜歡到日本旅遊，對於日本的美食接受度也非常高，不過有網友點名一樣「日本國民食物」，他自己真心不能接受，那就是「納豆」，「黃豆還是適合甜甜的，做成正常的豆漿，鹹豆漿跟納豆口感就都很…」好奇接受納豆的台灣人多嗎？話題引發討論。

原PO在PTT的C_Chat板發起閒聊「台灣接受納豆的人多嗎？」文中表示「納豆，日本國民食物之一，常在動漫中出現」，雖然是由黃豆製作而成，但他真心不能接受，覺得黃豆還是適合做成甜甜的豆漿，「台灣接受納豆的人多嗎？」

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貼文引發熱論，不少人紛紛搖頭，「沒辦法習慣那個味道」、「本來覺得愛吃臭豆腐的我可以，但那個味道實在是…而且好苦」、「有腳臭味」、「完全就是雨後夏天大通鋪的味道…臭豆腐的臭還沒這麼生活」、「不能接受那個黏稠感」、「小時候看小新用納豆配飯吃，覺得看起來好美味啊！長大後去日本超市買一盒來吃一口，馬上狂灌水洗嘴巴」、「吃之前還要一直攪拌，太累，不吃」、「黏稠感和味道都讓我覺得噁心。」

不過，也有一票網友大讚，「納豆我可以，鹹豆漿我反而不習慣」、「超好吃，很下飯」、「買來配飯超下飯的」、「超喜歡，去日本住附早餐吧的飯店都要拿三盒攪飯」、「好吃啊！又健康，一周吃個四五次吧。」

還有人分享吃法，「攪拌後放到飯上，加點醬油其實就滿好吃了」、「拌海苔醬一起吃，還不錯」、「加山葵醬油滿好吃的」、「一定要加醬跟芥末，然後放到飯上吃，最好再來顆生蛋。」