毛巾是細菌炸彈！　專家曝「正確清洗頻率」

▲毛巾長時間不清洗易成細菌溫床。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者楊庭蒝／綜合報導

毛巾是我們日常生活中不可或缺的物品，但你是否曾經思考過，這些每天使用的毛巾究竟有多乾淨？研究發現，毛巾使用時間過長或清洗不夠頻繁，可能成為細菌和其他微生物的溫床，甚至帶來健康風險。

許多人習慣每周清洗毛巾，而根據一項調查，有三分之一的人一個月才洗一次，甚至有人一年才清洗一次。雖然毛巾表面看似乾淨，但它們可能藏有大量細菌，包括常見於皮膚上的金黃色葡萄球菌（ Staphylococcus）、腸道中的大腸桿菌（ Escherichia coli ），以及引起食物中毒的沙門氏菌（ Salmonella ）和志賀氏菌（ Shigella ）。這些細菌大多對健康無害，甚至有助於免疫系統的正常運作，但某些條件下，部分細菌可能轉變為致病菌，對健康造成威脅。

根據專家解釋，毛巾的潮濕環境極適合微生物生長。每次使用毛巾時，皮膚上的細菌、空氣中的真菌，甚至來自清洗水源的細菌都可能附著在纖維上。尤其是在浴室內晾曬毛巾時，馬桶沖水時產生的微粒也可能將細菌散布到毛巾上。長時間使用未清洗的毛巾，可能導致微生物在纖維上形成生物膜，進一步增加感染風險。

與他人共用毛巾的家庭更需謹慎。研究顯示，像人類乳突病毒（ HPV ）、引發腹瀉的諾羅病毒（ Norovirus ）、以及導致猴痘（ mpox ）的病毒，都可能通過共用毛巾傳播。專家特別提醒，經常用來擦手的毛巾應更頻繁清洗，因為用手接觸嘴巴、鼻子和眼睛，是細菌進入人體的主要途徑之一。

針對毛巾的清洗頻率，美國Simmons大學的生物學教授Elizabeth Scott建議每週清洗一次毛巾，但如果家中有人生病，則應每日清洗。此外，使用溫度達40至60°C的熱水、抗菌清潔劑，並在陽光下曬乾毛巾，能有效減少細菌滋生。然而，頻繁清洗可能增加環境負擔，因此建議採取所謂「目標式衛生」的做法——針對潛在感染風險高的時刻進行重點清潔，例如家中有人生病時，或毛巾使用次數明顯增加時。

除了家庭使用，公共場合也因毛巾傳播風險，逐漸改用拋棄式紙巾或烘手機。但無論是在家中還是公共場合，專家強調，良好的衛生習慣與定期清洗，能有效減少細菌傳播風險，對自己與他人都是一種保護。