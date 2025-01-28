　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毛巾是細菌炸彈！　專家曝「正確清洗頻率」

▲▼浴巾,毛巾,洗澡,沐浴,浴缸,浴室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲毛巾長時間不清洗易成細菌溫床。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

毛巾是我們日常生活中不可或缺的物品，但你是否曾經思考過，這些每天使用的毛巾究竟有多乾淨？研究發現，毛巾使用時間過長或清洗不夠頻繁，可能成為細菌和其他微生物的溫床，甚至帶來健康風險。

許多人習慣每周清洗毛巾，而根據一項調查，有三分之一的人一個月才洗一次，甚至有人一年才清洗一次。雖然毛巾表面看似乾淨，但它們可能藏有大量細菌，包括常見於皮膚上的金黃色葡萄球菌（ Staphylococcus）、腸道中的大腸桿菌（ Escherichia coli ），以及引起食物中毒的沙門氏菌（ Salmonella ）和志賀氏菌（ Shigella ）。這些細菌大多對健康無害，甚至有助於免疫系統的正常運作，但某些條件下，部分細菌可能轉變為致病菌，對健康造成威脅。

根據專家解釋，毛巾的潮濕環境極適合微生物生長。每次使用毛巾時，皮膚上的細菌、空氣中的真菌，甚至來自清洗水源的細菌都可能附著在纖維上。尤其是在浴室內晾曬毛巾時，馬桶沖水時產生的微粒也可能將細菌散布到毛巾上。長時間使用未清洗的毛巾，可能導致微生物在纖維上形成生物膜，進一步增加感染風險。

與他人共用毛巾的家庭更需謹慎。研究顯示，像人類乳突病毒（ HPV ）、引發腹瀉的諾羅病毒（ Norovirus ）、以及導致猴痘（ mpox ）的病毒，都可能通過共用毛巾傳播。專家特別提醒，經常用來擦手的毛巾應更頻繁清洗，因為用手接觸嘴巴、鼻子和眼睛，是細菌進入人體的主要途徑之一。

針對毛巾的清洗頻率，美國Simmons大學的生物學教授Elizabeth Scott建議每週清洗一次毛巾，但如果家中有人生病，則應每日清洗。此外，使用溫度達40至60°C的熱水、抗菌清潔劑，並在陽光下曬乾毛巾，能有效減少細菌滋生。然而，頻繁清洗可能增加環境負擔，因此建議採取所謂「目標式衛生」的做法——針對潛在感染風險高的時刻進行重點清潔，例如家中有人生病時，或毛巾使用次數明顯增加時。

除了家庭使用，公共場合也因毛巾傳播風險，逐漸改用拋棄式紙巾或烘手機。但無論是在家中還是公共場合，專家強調，良好的衛生習慣與定期清洗，能有效減少細菌傳播風險，對自己與他人都是一種保護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
英雄老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話「躺了一整天」
楊梅火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了
大樂透1億一注獨得　「錢送你彩券行」開出頭獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

毛巾是細菌炸彈！　專家曝「正確清洗頻率」

眼神透露求生渴望！烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　揭俄烏神秘力量

快訊／中國DeepSeek爆紅撼AI生態　輝達股價大跌13%市值蒸發15兆

中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

台灣民眾在印度圍爐　春聯、紅包炒熱過年氣氛

英媒：阻影子艦隊切電纜　台灣將中國52權宜船列黑名單

父被高速追捕！9月嬰被甩出車外　大冷天躺街頭1hr奇蹟獲救僅瘀傷

實行「極端肉食主義」8個月　美國男手掌滲出「詭異黃色分泌物」

誤信無執照庸醫！婦不洗腎「花74萬求良藥」　半年後惡化病逝

大掃除該從哪開始？清潔專家勸「別忙著收納」　5秘訣讓打掃更輕鬆

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

國小老師1個月實領多少？　扣掉公保16.33%等費用剩這些

毛巾是細菌炸彈！　專家曝「正確清洗頻率」

眼神透露求生渴望！烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　揭俄烏神秘力量

快訊／中國DeepSeek爆紅撼AI生態　輝達股價大跌13%市值蒸發15兆

中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

台灣民眾在印度圍爐　春聯、紅包炒熱過年氣氛

英媒：阻影子艦隊切電纜　台灣將中國52權宜船列黑名單

父被高速追捕！9月嬰被甩出車外　大冷天躺街頭1hr奇蹟獲救僅瘀傷

實行「極端肉食主義」8個月　美國男手掌滲出「詭異黃色分泌物」

誤信無執照庸醫！婦不洗腎「花74萬求良藥」　半年後惡化病逝

大掃除該從哪開始？清潔專家勸「別忙著收納」　5秘訣讓打掃更輕鬆

毛巾是細菌炸彈！　專家曝「正確清洗頻率」

家族辦公室「年薪458萬搶行政助理」　薪資水準比華爾街還高

搶電動車新春出遊商機！快充業者推容量設定新制＋啟動重磅踩點積分

買蛋黃區預售屋！機能超好「卻有1大隱憂」　他苦惱：怕社區荒廢

BMW台灣「2024電動車銷量成長近9成」！賣出6367輛刷新歷史新高

眼神透露求生渴望！烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　揭俄烏神秘力量

快訊／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒！消防射水搶救中

花30元買彩券！直接中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

台中女買鹽酥雞只點一根15元米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

快訊／DeepSeek晚間又傳當機災情　官網：遭大規模惡意攻擊

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

國際熱門新聞

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

中國DeepSeek大受歡迎　美國晶片管制成效掀業界議論

極端肉食8個月　他手掌滲「黃色分泌物」

烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　透露求生渴望

DeepSeek橫空出世！Meta陷恐慌狂分析

美國全面凍結外國援助　對台影響不明

即／關稅戰喊卡！哥倫比亞同意川普所有條件

過年出遊注意！空姐曝收行李最容易犯4錯誤

他砍殺男炮友入獄！請假變性竟獲准

台灣民眾在印度圍爐　炒熱過年氣氛

清潔專家曝打掃5秘訣　讓大掃除更輕鬆

阻影子艦隊切電纜　台將陸52權宜船列黑名單

OnlyFans網美揪2男3P　一聲尖叫後從陽台墜樓

更多熱門

相關新聞

過年久坐當心「經濟艙症候群」　醫示警：嚴重恐肺栓塞致命

過年久坐當心「經濟艙症候群」　醫示警：嚴重恐肺栓塞致命

過年宅在家久坐不動，或搭交通工具超過4小時，慎防「經濟艙症候群」，嚴重時可能引起有致命風險的肺栓塞，醫師建議適度伸展，以防深度靜脈血栓。

急性腹瀉創6年新高！單周18.7萬人就診　疾管署：諾羅病毒最多

急性腹瀉創6年新高！單周18.7萬人就診　疾管署：諾羅病毒最多

牙敗！過年零食暗藏危機

牙敗！過年零食暗藏危機

5款「消肚子食物」　綠茶、優格都在內

5款「消肚子食物」　綠茶、優格都在內

健康年夜飯注意三低一高　把握五技巧無負擔

健康年夜飯注意三低一高　把握五技巧無負擔

關鍵字：

毛巾清洗細菌健康

讀者迴響

熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

5對「沒想到是閨蜜」組合

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

即／台南工廠除夕凌晨火警　2樓建物全面燃燒

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

即／22:59南部地區地震　小年夜有感搖晃

獨／周杰倫搶票「黃牛王現身」機場落網

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面