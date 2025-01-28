重案回顧／圍爐燒死6至親！他槍決前嗆家人保重：會追殺好幾個輪迴

▲警方案發後在翁仁賢房間內發現牆上噴有紅字，「坑人很爽，等我回來」。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／綜合報導

回顧台灣犯罪史上重大案件，桃園一名男子翁仁賢個性偏激自負，認為父母管束太多、手足不對他伸出援手，才會害得自己變成一個沒有成就的人，2016年除夕夜，他趁著全家人返回老家吃年夜飯時，竟在飯廳的出入口潑汽油縱火，全家人一共6死5傷，而他伏法前竟還嗆聲，將追殺家人「好幾個輪迴」，令人膽顫。

翁家人2016年2月7日除夕夜回到位於桃園龍潭的三合院祖厝圍爐，共16人席開兩桌，唯獨當時51歲的么子翁仁賢並未現身。不料，飯吃到一半，大哥、三哥、四哥等人聞到一股汽油味，竟是弟弟趁家人不注意時潑汽油縱火。而翁仁賢犯案後便騎乘機車落跑，躲藏在北橫公路山區附近，這場除夕惡火，一共奪去6人性命，造成5人受傷。

▲翁仁賢出庭時態度囂張，見媒體鏡頭竟比中指。（圖／ETtoday資料照）

翁仁賢到案後，大言不慚地表示，父母早就該死了，自己從案發前4、5年前就開始構思，計畫在「最短時間內達到滅門效果」，對有人成功逃出感到相當懊悔，稱自己當天如果沒有先對汽車潑油，就不會是現在的情況，「這是我最失敗的地方」，他僅對無辜被波及的看護表露出一絲抱歉之意。

一審、二審法官認為，翁仁賢明顯缺乏同理心、挫折忍受度低，還會放大自身委屈，僅因人際相處間的摩擦，就對家人痛下殺手，均判處其死刑，最高院亦判處其死刑，他於2020年4月1日愚人節伏法，當天他一度抵抗不配合，被拖出囚房吃完最後一餐後稱，「不想打麻醉，想好好享受死亡的過程」，但並未如願，最後他留下遺言要「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴。」令親屬寒心，拒絕領回其遺體