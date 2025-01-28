重案回顧／除夕夜燒死6至親！他構思多年「如何最快滅門」遭槍決

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，躲山區被逮。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

回顧台灣犯罪史上重大案件，桃園一名男子翁仁賢個性偏激自負，認為父母管束太多、手足不對他伸出援手，才會害得自己變成一個沒有成就的人，2016年除夕夜，他趁著全家人返回老家吃年夜飯時，竟在飯廳的出入口潑汽油縱火，全家人一共6死5傷，他到案後表示，自己構思了4、5年計畫在「最短時間內達到滅門效果」，兇殘程度令人不寒而慄。

翁家人2016年2月7日除夕夜回到位於桃園龍潭的三合院祖厝圍爐，共16人席開兩桌，唯獨當時51歲的么子翁仁賢並未現身，不料，飯吃到一半，大哥、三哥、四哥等人聞到一股汽油味，外出查看發現，車輛竟被倒滿汽油。

此時，翁仁賢返回屋內，提著汽油便朝飯廳出入口大力一潑，接著取出打火機點燃報紙引發火勢，翁家祖厝頓時陷入火海，求救聲、哀號聲不絕於耳，翁仁賢的犯行被其他家人發現後，竟還持開山刀試圖砍殺對方，所幸並未成功，但他趁隙騎機車落跑，並躲藏在北橫公路山區附近。

而這場除夕惡火，一共奪去6人性命，造成5人受傷，其中翁家父母、看護、姪媳及姪子在餐廳內遭活活燒死，死狀相當悽慘，局部肌肉、骨骼碳化，胸、肺臟及腹部腸道被燒到裸露出來，相當駭人。

翁仁賢到案後，大言不慚地表示，父母早就該死了，自己從案發前4、5年前就開始構思，計畫在「最短時間內達到滅門效果」，對有人成功逃出感到相當懊悔，稱自己當天如果沒有先對汽車潑油，就不會是現在的情況，「這是我最失敗的地方」。

一審、二審法官認為，翁仁賢明顯缺乏同理心、挫折忍受度低，還會放大自身委屈，僅因人際相處間的摩擦，就對家人痛下殺手，均判處其死刑，最高院亦判處其死刑，他於2020年4月1日愚人節當天伏法，還留下遺言要「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴。」