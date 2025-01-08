差點犯下驚天大案！台中男攜18公升柴油想燒誠品　獲緩刑5年

記者許權毅／台中報導

台中市一名王男去年4月持18公升柴油進入勤美誠品書局，朝大量書籍潑灑汽油，並持打火機企圖點燃，所幸遭保全制止，避免憾事。王男開庭時自述，曾跟雙胞胎哥哥到澳洲工作，但是不順利，沒想過是疾病關係導致狀況不佳。經鑑定，王男有情緒相關疾病。地院依放火未遂判處1年10月、緩刑5年，命王男接受治療。

▲王男去年持柴油想點燃誠品，地院依放火未遂判1年10月、緩刑5年。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警調查，去年4月13日，王男2度前往加油站購買柴油，並以9公升塑膠桶填裝，並將總計18公升柴油裝入後背包，再於17日下午15時左右，騎車到勤美商圈誠品書局內，朝書本、桌面、書架潑灑柴油，導致1262本書籍、4張桌子、8張櫃子全毀。

▲王男當時遭2名保全壓制。（圖／ETtoday資料照）



事發當下，王男持打火機想點燃柴油，結果因打火機燙手，遭丟擲於地上，王男仍不罷休，持續點火1分鐘，保全朱偉蓉、陳至宏見狀上前制伏，才避免發生重大案件。

台中地院審理，囑託機構進行鑑定，認為王男對外界的知覺能力降低，不太注意外在環境及他人的狀態，甚或掩飾犯行的進行，同時亦有注意力及執行能力下降的情形，且缺乏病識感，認為犯案時有受到疾病影響。

王男在庭上稱，原本想往製圖方面發展，但沒考過，在餐廳做內廚，也做不到1個月，曾跟雙胞胎哥哥到澳洲工作，半年後又覺得不順利，沒意識到是因為生病的關係。

地院審酌，王男均坦承犯行，又罹患疾病，犯罪情節尚未達到無可寬恕程度，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，處1年10月，緩刑5年，命王男定期就醫。另外，該案造成誠品書局損失約73萬元；王男持塑膠桶2個、打火機2個、黑色尖刀一支以及後背包均沒收。