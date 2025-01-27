嘉義縣164線採用新工法　斥資1.1億春節前搶通

▲翁章梁視察164線人本路廊整合，搶在春節前全面通行 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣縣道164線民雄陸橋至民雄交流道路段交通運量大，導致道路破損、車轍、下陷，為改善用路環境，縣府進行「嘉義縣民雄交流道縣164人本路廊整合計畫」，日前縣長翁章梁由民雄鄉長林于玲和議員林淑完、黃啟豪、簡嘉億等人陪同前往視察。

建設處指出，164線民雄陸橋至民雄交流道總長910公尺，既有人行道鋪面老舊且不符合無障礙法規，綠帶空間生長狀況不佳，路面破損嚴重，整體景觀凌亂，縣府爭取中央支持加上自籌款，斥資1億1,469萬3千元進行道路整合。

道路整合工程首次使用改質IV-F型瀝青混凝土鋪設，增加道路強度，也首次使用冷拌再生瀝青混凝土作為基底層，解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境的衝擊，實現循環經濟目標。

翁章梁表示，164線是交通要道，附近有工業區，大型車輛進出頻繁，縣府強化路基，採用新工法，同時整理人行道、增設路邊停車格、轉彎路口更改路型設計等，整合規劃後，道路更穩固，用路人更安全。

林于玲說，此路段名為「民新路」，即為民雄到新港的道路，為了強化鄉親對此路段的連結，未來希望請議員提案，爭取為164縣道重新命名。

現場民意代表也針對道路標線、無障礙設施等提供不同意見。郭良江說明，164線施工過程中，常造成交通阻塞，趕在春節前開放通行，後續會陸續完善道路標線和綠帶種植等。